Čičko: SDP želi postati pseudopolitičko krilo IVZ-a

Kandidat SDP-a u Tuzli samo je kolaboracionistički potrošni Trojanski konj tog poražavajućeg procesa.

U Vašem programu navodite da ćete se boriti za nultu toleranciju

korupcije i nepotizma. Stiče se utisak da se želite uhvatiti u koštac sa

stoglavom nemani. Je li Gradska uprava Tuzla u korupciji i nepotizmu?

– Gradska uprava, kadrovski, jeste apsolutno nepotistički interesno izgrađena na korupcionaškim interesnim relacijama, koje su, i sada, pod potpunom kontrolom prekokaraulskog muhadžira J.I. Sam po sebi, gubitak aktuelnih prijevremenih izbora za gradonačelnika bi bespovrstno urušio tu privatnu “paramafijašku” strukturu.

Najavljujete rješenje afere “SPO 15. maj”. To je veliki problem i može se otvoriti Pandorina kutija, s obzirom na to da su u neke nečasne radnje uključeni ljudi i iz GU i iz pravosuđa. Kako mislite “istjerati mak na konac”?

– Tuzla je potpuno pogrešnom ekonomsko-razvojnom strategijom izgubila 8 do 10 hiljada radnih mjesta zadnjih, najmanje, petnaest godina i to je potpuno neoprostivo. Posljedice osjećamo i one se ne mogu otkloniti preko noći, ali potrebno je stvari nazvati pravim imenom da bi se počele rješavati. Ne mogu se prazni stomaci, siromaštvo i nezaposlenost više prekrivati ideološkim parolama. One se ne jedu.

Najavljujete, također, organizacijsko racionaliziranje Gradske uprave, ali na, kako ističete, prijateljskoj osnovi. Možete li to objasniti?