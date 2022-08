Čije interese zastupaju federalni revizori: Objava vrijednosti ugovora o nabavci vakcina narušava kredibilitet FBiH u Kini

Objava sadržaja prošlogodišnjeg ugovora o nabavci 500.000 vakcina protiv COVID-19 koji je Zavod za javno zdravstvo (ZZJ) FBiH sklopio sa kineskim Sinopharmom, predstavlja kršenje zakonskih odredbi o tajnosti podataka. Na ovaj dokument stavljena je oznaka tajnosti na izričiti zahtjev proizvođača iz Kine, a u vanredim okolnostima koje su vladale u vrijeme njegovog zaključivanja prošle godine, ovo je bio najpovoljniji ugovor za Federaciju BiH. Potvrdio je to u razgovoru za Fenu dr. Siniša Skočibušić, direktor ZZJ FBiH.

Ova tema našla se u žiži javnosti nakon izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH i Transparency Internationala BiH (TI BiH). Federalni revizori uvažili su tek djelimično očitovanje Zavoda na Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji ZZJ FBiH za 2021. godinu. Očitovanje je objavljeno na internetskoj stranici Zavoda www.zzjfbih.ba , s obzirom na to da je, kako napominje dr. Skočibušić, Ured za reviziju na svojoj stranici objavio samo svoj izvještaj, bez potpunog prenošenja i druge strane.

Podsjećajući na ogromni interes za imunizaciju protiv COVID-19 koji je postojao s početkom prošle godine u Federaciji BiH, kada su sve zemlje EU i našeg okruženja uspijevale nabaviti vakcine protiv koronavirusa, direktor Skočibušić detaljno je pojasnio kako su pregovori o nabavci vakcina tekli u tim vanrednim okolnostima na nivou Federacije.

-Sjećamo se sigurno svi kakva je potražnja za vakcinama postojala u FBiH, da su u to vrijeme održavani i protesti građana, a mnogi organizirano odlazili u Srbiju i druge države da se cijepe. Vlada FBiH i Zavod za javno zdravstvo sa svojim ograničenim kapacitetima ulagali su sve moguće napore u borbi protiv pandemije bolesti koja je u to vrijeme bila nepoznanica za cijelo čovječanstvo. U tako teškim okolnostima započete su procedure nabave cjepiva. Vođeni su različiti pregovori sa različitim brojem trgovaca, nakupaca, prekupaca … Za sve se ispostavljalo da su nevjerodostojni – iznosi dr. Skočibušić, koji je došao na čelo Zavoda nakon što je krajem petog mjeseca prošle godine njegov prethodnik dao ostavku upravo zbog svih ovih teškoća.

Napominje da tada još nijedna firma nije u BiH registrirala vakcine protiv koronavirusa, a što je bio prvi zakonski osnov za njihovu nabavku.

-Iako je Vlada već bila osigurala novac, firma Pfizer nam nije željela prodati cjepivo. Firma Moderna uslovljavala je putem Ministarstva civilnih poslova BiH da moramo naručiti minimalno količinu od milion i po cjepiva. Nama toliko nije trebalo i nismo mogli početi razgovore. Sjećamo se također da je zbog propagande koja je vođena, Astra Zeneca bila omražena, iako je to zaista kvalitetno cjepivo, ali je došlo na zao glas i stanovništvo ga nije željelo. U međuvremenu, Vlada Kantona Sarajevo pregovarala je sa ruskim proizvođačem cjepiva Sputnjik V i vršila medijske pritiske nudeći nam da potpišemo neki ugovor koji smo vidjeli i imao je cijeli niz stručnih i administrativnih nejasnoća. Tako smo bili u zastoju s cijepljenjem i imali smo još samo na raspolaganju Sinopharm – pojašnjava dr. Skočibušić.

Slika: Faksimil dopisa kineske kompanije Sinopharm od 26. novembra 2021. godine kojim je odbijen zahtjev iz FBiH da se odustane od ugovorne obaveze desetogodišnje tajnosti ugovora

Nakon svih analiza došlo se, kako kaže, do zaključka da je u tim okolnostima jedino povoljna i prihvatljiva ponuda bila ona od kineske kompanije, čiji rok trajanja vakcina Sinopharm je tri godine, odnosno do kraja jula 2023. godine.

-Nakon dugog i složenog procesa pregovaranja, prevođenja, pravnih tumačenja, uz prethodnu saglasnost Vlade, potpisali smo ugovor i cjepivo nam je stiglo u osmom mjesecu prošle godine. Konačno je tako počelo masovno cijepljenje uz našu istovremenu snažnu kampanju koju smo vodili pod sloganom “Zbog onih koje voliš”. Od 500.000 mi smo potrošili 200.000 doza. Da nismo uzeli 500.000 za 2,1 milijuna stanovnika Federacije BiH ne bi nas uzeli u razmatranje uopće, jer za proizvođače cjepiva to je previše muke za tako male količine za isporuku. Ugovor je stavljen pod oznaku tajnosti na period od deset godina, jer je to bio isključivi zahtjev proizvođača. U uvjetima koji su vladali tada nije bilo mogućnosti da dalje pregovaramo i nismo smjeli dozvoliti da dalje čekamo dok nam ljudi umiru od koronavirusa – potcrtava dr. Skočibušić koji smatra i da je duboko kompleksno i sociološko pitanje kako je došlo do toga da je, kada su vakcine stigle, uveliko pao interes građana za vakcinisanjem.

On je javnosti predočio i faksimil pisma kineske strane od 26. novembra 2021. godine kojim je odbijen zahtjev iz FBiH da se odustane od ugovorne obaveze desetogodišnje tajnosti ugovora.

Njegovom sklapanju je prethodila i situacija da, iako je iz federalnog budžeta avansno bilo uplaćeno 800.000 doza cjepiva iz međunarodnog COVAX mehanizma, one su vrlo ograničeno dolazile. Na dan potpisivanja ugovora sa kineskim Sinopharmom 10. juna prošle godine Federacija je imala tek 275.057 doza (donacije od Srbije, Turske, Kine, Hrvatske, te nabave iz EU4Healtha i COVAX -a), a koliko je to malo govori podatak da su do sada stanovništvu u FBiH date 1.446.982 doze.

-Mi smo Transparency Internationalu dali odgovor, a naravno da im nismo mogli dati na uvid ugovor koji nosi oznaku tajnosti. Ali, respketirajući Ured za reviziju kao federalnu javnu instituciju, što smo podjednako i mi kao Zavod, revizorima smo ga dali u najboljoj namjeri i vjeri da i oni zastupaju interese Federacije BiH. No, sada je pitanje da li je to tako, jer su ugovor koji nosi oznaku tajnosti uzeli, prepisali i objavili – upozorava direktor ZZJ FBiH.

Naš sagovornik ističe i kako vjeruje da bi Transparency International kao nevladina organizacija sa međunarodnim ugledom vrlo lako mogla doći do svih podataka, samo ako bi željela svoju istraživačku priču proširiti i na traženje informacija od svih relevantnih izvora za ovaj slučaj, a ne samo od Ureda za reviziju.

-Potpuniju sliku sigurno bi dobili od kineskog Sinopharma, ali i iz zemalja našeg regiona, pa i vlada drugog bh. entiteta i Brčko distrikta, gdje su također sklapali ugovore kakve i Federacija. Mi nijednog momenta nismo otkrili podatke iz ugovora, niti cijenu, jer ne smijemo to uraditi upravo zbog obaveze tajnosti koju je proizvođač nametnuo. Te podatke je otkrio Ured za reviziju FBiH u svom izvještaju, čime su prekršene odredbe ovog ugovora te je narušen kredibilitet Federacije BiH za buduću suradnju kod Sinopharma i u NR Kini. Pitanje je kako će nas i drugi međunarodni proizvođači gledati nakon ovoga i hoćemo li se moći više ikome obratiti za nabavke deficitarnih roba – zaključuje dr. Skočibušić.

RTV Slon/Fena