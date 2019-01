Cijena studentskog života u Tuzli: ”Studenti su na grbači roditelja”

Brčanka Anja Perić već četiri godine studira i stanuje u Tuzli. Novinarstvo je odavno njena ljubav, a nada se da će sljedeće godine diploma biti u njenim rukama. No, put do akademskog zvanja nije nimalo lak. Osim učenja i polaganja ispita potrebna su i velika finansijska izdvajanja. Upisninu plaća 200 KM za godinu dana studiranja jer je redovna studentica. Pored toga, obzirom da nije iz Tuzle plaća i smještaj.

”Kirije su veoma skupe morate izdvojiti i do 250-300 KM za stan sa zadovoljavajućim uslovima. Naravno, možete vi izdvojiti i manju sumu do 150KM… ali ti uslovi su veoma upitni,” smatra ona. Osim što plaća stan, godišnje izdvoji i 100 KM za redovnu literaturu. Naravno, tu su i svakodnevni troškovi za hranu. ”Moj mjesečni džeparac je oko 200 – 250 KM i možda to zvuči na prvu wau, ali kada se sabere i oduzme to je mizerna suma dnevna u iznosu od 6-7KM. To uopšte nije luksuz,” kaže Anja.

Ukoliko ove troškove izračunamo, vidjet ćemo da je potrebno skoro 5.000 KM za deset mjeseci, koliko traje akademska godina – i to za osnovne potrebe jednog studenta; bez imalo luksuza. Na mjesečnom nivou to je minimalno 485 KM i ne uključuje čak ni povremene kafe i izlaske, ali ni odjeću i obuću, te proizvode za ličnu higijenu potrebne jednom studentu koji živi daleko od roditeljske kuće. I dok se jedni bore s računima za vodu, struju i grijanje, drugi nemaju tih problema. Jedan od njih je Brčak Azur Mujkanović, koji se odlučio za život u studentskom domu. ”Cijena je 91 KM i tu je uključeno smještaj i ishrana odnosno menza tj dva obroka dnevno i jedan obrok vikendom. Cijena koju mi izdvajamo i iznos koji izdvajamo u poređenju sa drugim studentskim domovima nije velik, za ostale aktivnosti zavisi šta vam je hobi i šta vam je potrebno. Što se tiče hrane i nju imamo uključenosti u tu cijenu za studentski dom,” priča Azur.

Nizak studentski standard

Visina troškova koje imaju Anja i Azur samo na osnovu izbora mjesta stanovanja razlikuje se u skoro 3000 KM u toku jedne akademske godine. No, bilo da svoje roditelje koštaju dvije, pet ili osam hiljada maraka mjesečno, koliko košta život u Tuzli uz studiranje na nekom od privatnih fakulteta, većina studenata zbog niskog ekonomskog standarda, životari tokom studentski dana.

”Generalno prosječna plata u BiH i minimale nadnice su niske što znači studenti kao bilo koja druga kategorija u BiH, imaju nizak standard kada kompariramo njihove kolege i studente u Evropi, i bez većeg ekonomskog rasta naše zemlje ne možemo očekivati poboljšanje studentskog standarda,” rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Kada je riječ o cijeni školarine na državnim Univerzitetima u BiH, ona je najniža u Evropi. 200 KM godišnje za redovne studente koji se finansiraju iz Budžeta TK je čak desetak puta jeftinija od Evropskih cijena. Vanredni studenti na nekim fakultetima UNTZ-a plaćaju i 750 KM po semestru, a najviše novca za participaciju plaćaju samofinansirajući studenti na fakultetu za Dramske umjetnosti i Medicinskom fakultetu i to 1800 KM za godinu dana. Analitičari prognoziraju da ni u narednom periodu neće doći do poboljšanja standarda, pa je zbog toga, za sada, sav finansijski teret samo na roditeljima…

”Studenti se snalaze kako mogu… mislim da nas je najviše na grbači roditelja i više od toga što se mi snalazimo snalaze se naši roditelji. Ne znam, ne znam… Ne mogu da zamislim kako je roditeljima koji recimo školuju dva studenta odjednom…” zaključila je Anja.