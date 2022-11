Cijene mlijeka u marketima sve više, litar skoro 3 KM

Mlijeko u Bosni i Hercegovini je u odnosu na prošlu godinu, sada je skuplje gotovo za sto posto. U ovom periodu prošle godine litra je koštala između 1 KM i 1,50 KM, dok sada košta skoro tri marke. Proizvođači tvrde da do poskupljenja nije došlo zbog njihove otkupne cijene, jer je ona i dalje niska.

„Slast poskupljenja mlijeka u marketima nisu uvidjeli i osjetili proizvođači. Jedini krivci za poskupljenje su trgovci i otkupljivači. Mislim da ta cijena zbog poskupljenja materijala, nedostatka kabaste hrane, proizvođači bi trebali imati otkupnu cijenu od 1 KM do 1,20 KM“, kazao je Eldin Glibanović, predsjednik grupacije mljekara TK.

Svim ovim poskupljenjima doprinijela je i suša koja je ove godine poljoprivrednicima nanijela velike štete. Svjesni su toga i u ministarstvu poljoprivrede Tuzlanskog kantona, iz kojeg su obećali da će dva miliona maraka koje su dobili rebalansom budžeta, rasporediti za pomoć poljoprivrednim proizvođačima.

„Sa ova dva dodatna miliona koja ćemo usmjeriti prema proizvođačima intencija nam je da ublažimo posljedice suše i pomognemo jesenju sjetvu onima koji su najviše ugroženi, a to su proizvođači mlijeka i onima koji se bave tovom junadi“, kazao je Emir Begić, ministar poljoprivrede TK.

Ova dodatna dva miliona bi mogla spasiti situaciju, barem na kratko, smatraju mljekari. Zbog toga se nadaju da će sredstva koje je kantonalno ministarstvo dobilo, biti što prije operativna i raspoređena proizvođačima.

„Još uvijek imamo dobre vremenske uslove gdje se može sa mehanizacijom ući u parcele i posijati dodatne dulume hrane za našu stoku. Mi smo tražili da to raspodjele po muznom grlo kao i do sada i nadamo se da će to biti ubrzo”, dodaje Glibanović.

Želje poljoprivrednika bit će ispunjene. Sredstva će biti operativna početkom naredne sedmice, nakon čega će biti izmijenjen program raspodjele. Isplata će biti po muznom grlu, i to oko 200 KM, a proizvođači bi novac trebali dobiti do kraja ovog mjeseca.

„Mi svojim ulaganjima i pomoći poljoprivrednicima pokušavamo smanjiti njihove troškove proizvodnje i sigurno je da ta otkupna cijena ne prati trend poskupljenja u prodajnim objektima. Trebaju se više vlasti uključiti kako bi provjerili zbog čega dolazi do tih poskupljenja“, rekao je Emir Begić, ministar poljoprivrede TK.

Da treba stati u kraj poskupljenjima osnovnih životnih namirnica, smatraju i iz Kluba potrošača Tuzlanskog kantona. Ističu da se država u ovaj problem već odavno trebala uključiti.

„Nažalost to je sve pušteno i očito da vlastodršcima odgovara to što su cijene više, jer veći su porezi i javni prihodi i to im očito pogoduje“, kazala je Gordana Bulić, predsjednica Kluba potrošača TK

Dok se proizvođači bore za svoja prava i dok vlast šuti na nova poskupljenja, ostaju jedino građani, koji i dalje nijemo posmatraju sve što se dešava, jer prema podacima Kluba potrošača, prijava na sve više cijene hrane i drugih proizvoda, skoro da i nema.