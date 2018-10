CIK: Polovina od ukupnih glasačkih listića bilo je prazno

Dugo najavljivani historijski izbori sada su iza nas, a četvrti dan poslije noći odluke glasovi i dalje nisu prebrojani. Izborni gubitnici na osnovu preliminarnih rezultata upućuju žalbe i skoro pa ne priznaju takve rezultate – zahtijevajući ponovno brojanje glasova. Atmosfera nakon izbora je posebno podgrijana podatkom da je 500.000 nevažećih listića. U javnosti su postavljena brojna pitanja, a CIK se obratio javnosti želeći objasniti trenutne aktivnosti, ali i otkloniti izborne nejasnoće.

”Od 500.000 nevažećih listića pola je bilo prazno. To je uobičajeno u BiH”, kazao je predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić na današnjoj pres konferenciji u Sarajevu. No, iako je to uobičajeno u BiH 30.000 vreća sa izbornim materijalom bit će smješteno u skladište CIK-a u Lukavici i oni će biti spremni za ponovno brojanje ili utvrđivanje izbornih nepravilnosti. Također, glasački listići dostavljeni putem mobilnih timova bit će prebrojani, ali će biti provedeno i brojanje listića od osoba koje su glasale putem pošte ili u konzularnim predstavništvima BiH.

“Do sada je došlo 63.000 paketa od onih koji glasaju putem pošte ili u konzularnim predstavništvima od čega je oko šest hiljada neuručene pošte, a tu je i 57.000 onih na kojima su glasači glasali. Ne očekujemo da će stići još mnogo.”

Predsjednik CIK-a je istakao da je na hiljadu vreća sa listićima bilo potrebno ponovno utvrditi rezultat. Petrić se osvrnuo i na biračke spiskove, na koje je često stavljan znak pitanja zbog toga što se sumnjalo da se na njima nalaze umrle osobe. To je izazvalo, sasvim opravdano, buru reakcija u javnosti.

“Mi smo 45 dana prije izbora zaključili centralni birački spisak, a na njemu se nalaze oni koji nisu trebali, ali jesu na dan izbora. To su osobe koje pune 18 godina na dan izbora. U međuvremenu, MUP-ovi su sa tog spiska skinuli odnosno izbrisali oko 4.000 glasača oni su većinom umrli” istakao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH.

”Prema dosadašnjim evidencijama i informacijama nemamo nijedan evidentiran slučaj da je neko glasao na mjestu odnosno na listiću gdje je stavljena zvjezdica odnosno gdje je evidentirano da se radi o mrtvoj osobi” naglasio je Branko Petrić, predsjednik CIK-a

Predstavnici CIK-a posebno ističu činjenicu da nije zabilježen nijedan slučaj da je nekom građaninu BiH onemogućeno glasanje. Ali, iako nije zabilježen takav slučaj ovi izbori će biti zabilježeni po podatku od 500.000 nevažećih listića. Iz CIK-a poručuju da su stvari u BiH ipak malo drugačije nego u drugim državama, pa tako u kategoriju nevažećih listića spadaju i oni koji nisu popunjeni.

”Polovina ili više od polovine listića koji se računaju kao nevažeći su prazni. Ne znam zašto su prazni, možda je to opcija onih koji glasaju?” dodao je Branko Petrić.

No, Centralna izborna komisija ne može dati odgovor na to pitanje, ali može privesti kraju postupak sankcionisanja zbog kršenja izborne šutnje kao i utvrditi ko je odgovoran za kršenje pravila predizborne kampanje. Zahtjevi za ponovnim brojanjem glasova postaju sve glasniji, dok je Gradska izborna komisija Tuzla uputila CIK-u zahjev da se produži rok za unos objedinjenih rezultata glasanja Tuzlaka na Općim izborima 7. oktobra. Ovakva neizvjesnost i sporost institucija dodatno povećava napetost oko izbornih pobjednika, a izborni fotofiniš sve je neizvjesniji. Tako je za Skupštinu Tuzlanskog kantona SDA u prednosti u odnosu na SDP za samo 0,64%.