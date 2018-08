CIK – U četvrtak u ponoć zaključen Centralni birački spisak

U skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u BiH, koji će biti održani 7. oktobra 2018. godine, u četvrtak u ponoć zaključen je Centralni birački spisak, saopćila je Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

CIK će do 30. augusta objaviti broj birača po izbornim jedinicama. U skladu s članom 3.12, a Izbornog zakona BiH, birač koji promijeni prebivalište u periodu od 45 dana prije održavanja izbora, odnosno nakon zaključivanja Centralnog biračkog spiska, do dana održavanja izbora naći će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na redovnom biračkom mjestu u općini u kojoj je imao prebivalište do dana promjene prebivališta.

Ovjerene kandidatske liste za Opće izbore 2018. godine bit će objavljene u subotu, 25.08.2018. godine, u dnevnim novinama: „Glas Srpske“, „Večernji list“, „Oslobođenje“ i „Dnevni avaz“.

Kandidatske liste će biti objavljene i u „Službenom glasniku BiH“, „Službenom glasniku Republike Srpske“, „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“.

Centralna izborna komisija BiH je ovjerene kandidatske liste objavila i na web stranici: www.izbori.ba.

