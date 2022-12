Cilj spriječiti nesreće: Počela kampanja „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument“

Bliže nam se novogodišnji praznici, a s njima i problem koji svake godine postaje iznova aktuelan – korištenje vatrenog oružja. Upotreba oružja u svrhu proslave praznika kažnjiva je Zakonom, a kazne se kreću od 100 do 1000 KM, međutim, uvijek ima onih koji ga ipak koriste, pa vrlo često dođe do povreda.

„Imamo situaciju da nastaju teške tjelesne povrede, lake tjelesne povrede, a najčešće stradaju djeca, komšije, prijatelji sa kojima slavimo. Stradaju i slučajne žrtve, dešavalo se da se puca sa prozora, a zrno završi na skroz drugom mjestu i tako rani nekog našeg sugrađanina“, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

Zbog toga, Uprava policije MUP-a TK zajedno sa Programom Ujedinjenih naroda za razvoj i Koordinacijskim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, i ove godine provodi kampanju „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument“. Cilj je, kroz ovu kampanju, probuditi svijest građana i prevenirati potencijalne posljedice koje mogu nastati nestručnim rukovanjem vatrenim oružjem. Prošlogodišnja, ista kampanja, imala je pozitivne efekte.

„Cilj je između ostalog da nas potakne, da budem odgovorni prema samom sebi, da budemo odgovorni kao vlasnici oružja, da budemo odgovorni prema široj zajednici. Te povrede su zbilja sve rjeđe, ova kampanja daje svoje rezultate“, istakla je Sprečić.

Građani koji su danas imali priliku čuti koje to sve opasnosti nosi nestručno, ali i bespotrebno korištenje vatrenog oružja, saglasni su da bi to trebalo u potpunosti zabraniti.

„Kad bi se moglo bio bi najsretniji da se zabrani i da nikada djeca ne budu u situaciji da se eventualno nešto desi“, kazao je jedan od građana.

„Kad bi moglo to da se zabrani ali to je tako, neko se veseli, tradicije su takve ali treba izbjegavati barem one stvari koje su opasne, kako za djecu tako i za odrasle“, ističe jedan od građana.

Ova kampanja se provodi u cijeloj Bosni i Hercegovini, a centralni događaj za Tuzlanski kanton, odnosno predstavljanje kampanje i upoznavanje građana sa opasnostima nestručnog i bespotrebnog korištenja oružja održan je u Tuzli. U narednim danima, kampanja će biti predstavljena i u drugim gradovima Tuzlanskog kantona, a sve s ciljem da se korištenje vatrenog oružja, naročito tokom novogodišnjih praznika, svede na minimum.