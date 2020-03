”Čisto ludilo” u tuzlanskom pozorištu – Vesela priča iz frizerskog salona

”Čisto ludilo” naziv je predstave čije premijerno izvođenje je u četvrtak u Narodnom pozorištu Tuzla. Riječ je o veseloj krimi priči, čija radnja je smještena u frizerskom salonu u centru Tuzle. Na interesantan način, danas su iz tuzlanskog pozorišta pozvali sugrađane da dođu na premijeru ili reprizu predstave.

”Dobar dan svima, dobro došli u frizerski salon ‘Čisto ludilo’. Sa nama danas na jednoj malo neuobičajnoj press konferenciji ekipa predstave Čisto ludilo i redateljica Nina Kleflin. Nina dobar dan, dobro došla u Tuzlu ponovo”, ovim riječima direktora Narodnog pozorišta Tuzla počela je konferencija za medije.

Frizerski salon ‘Čisto ludilo’ smješten je u srcu Tuzle, u vlasništvu je Antuna Tonija Britvića, gdje sa prijateljicom Barbarom uljepšava klijente. Iznad tog salona je stan čuvene pijanistice Izabele Černi, koja je ubijena. Ovo je zapravo radnja predstave ‘Čisto ludilo’ čije premijerno izvođenje je u četvrtak u Narodnom pozorištu Tuzla.

”Ovo je specifična predstava koja nije nikada ista. Ne smijem previše otkrivati, ali vidjet ćete riječ je o veselom krimiću sa škarama”, navela je Nina Kleflin, redateljica predstave.

Midhat Kušljugić, glumac u predstavi također je otkrio neke od detalja predstave.

”Sve to što se dešava, dešava se na drugom spratu ove zgrade u kojoj je smješten ovaj salon. Tako da dolazi do jedne zanimljive situaciju, razotkrivamo slučaj ubojice mlade gospođe Izabele Černi, koja ima između 150 i 250 godina”, naveo je on.

Ulogu u predstavi ima i Elvira Aljukić. Evo šta kaže o salonu ”Čisto ludilo”, odnosno predstavi.

”A da ja ovdje dolazim godinama, divno mi je, moja Barbara je frizerka koja sve to radi. Večeras neću moći s vama ostati duže vremena, zato što za dva sata putujem za Malme, znate Wizzairom, uplatio mi je muž Adem, samo da ga pozdravim, on je skupštinski zastupnik”, rekla je Elvira.

Dio je ovo predstave, za koji mnogi vjeruju da će napraviti ”urnebes” na domaćoj sceni. To je predstava kojoj ne nedostaje satire, ali i prezentacije realnih momenata i stanja u našoj zemlji. Kako navode u Narodnom pozorištu, žanrovski je dosta drugačija od onoga što je urađeno u ranijem periodu, posebno od posljednje premijerne predstave ”Crkva bosanska”.

”Sva naša publika ima priliku, bez obzira šta preferira da gleda na sceni, da uživa u onome što Narodno pozorište Tuzla nudi. Želio bih pozvati svu našu publiku da nam se pridruži ili u četvrtak ili petak na premijeri i prvoj reprizi predstave Čisto ludilo”, naveo je Mirza Ćatibušić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla.

Premijerno izvođenje je u četvrtak u 19:30 sati, a prva repriza u petak u istom terminu. Druga repriza zakazana je za 17. mart. Iz ove ustanove kulture također pozivaju sugrađane da dođu u pozorište i na ostale predstave i jednostavno uživaju u onome što za njih prirede. U ovom mjesecu, tuzlansko pozorište slavi i 71. rođendan, pa će cijeli mart biti u svečarskoj atmosferi.