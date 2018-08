COBBIS.BH: Umrežavanje biblioteka i online pretraga knjiga

Znanje je izgradilo civilizaciju, a biblioteke su hramovi znanja. No, dosadašnji način potrage čitalaca za knjigama i znanstvenim radovima znatno se mijenja i osavremenjuje te je već sada u online formi. Sistem koji to omogućava naziva se COBBIS, a on je danas prezentovan u Narodnoj biblioteci Derviš Sušić gdje su bili prisutni i predstavnici biblioteka koje su potencijalne članice. Koliko je sam sistem značajan pokazuje i činjenica da je on jedan od obaveza koje propisuje EU. Osnovna svrha sistema COBBIS je da umreži biblioteke, olakša potragu za knjigama i na jednom mjestu oformi bazu podataka znanstvenih radova, kataloga, publikacija i ostalih vrsta knjiških izdanja.

”Cobbis se koristi za povezivanje biblioteka u jedinstven bibliotečki informacijski sistem i ima mnoge funkcije virtuelne biblioteke što predstavlja savremeni vid poslovanja svake biblioteke,” kazala je Mirna Trifković direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić.

No, iako tako rade savremene biblioteke kada je u pitanju Tuzlanski kanton u sistem COBBIS uključene su samo Narodna i univerzitetska biblioteka ”Derviš Sušić” i četiri biblioteke Univerziteta u Tuzli, a cilj ovakvih sastanaka je da se i ostale biblioteke priključe. Ove godine priključenje sistemu COBBIS sasvim je besplatno i to predstavlja odličnu priliku za veliki broj biblioteka da prate savremene trendove.

Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, smatra da je COBISS: ”kopča sa znanjem sa modernim znanjem, sa Evropom. ”

A to moderno znanje omogućava informacije o knjigama, publikacijama koje su objavljene i koje se nalaze u bibliotekama. Ovim sistemom nikada nije bilo lakše pronaći potrebnu literaturu i usvojiti znanje koje želimo. COBISS je nepregledna biblioteka, sistem gdje se nalazi nepregledno blago, a to blago svakako jesu knjige. Biblioteke će priključivanjem omogućiti BiH da dostigne standarde koje se od nje traže, a naše društvo će imati priliku da koristi moderne sisteme za stjecanje različitih znanja.