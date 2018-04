Čolak: Još uvijek postoje šanse za izmjene Izbornog zakona BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bariša Čolak (HDZ BiH) izjavio je danas u Sarajevu da još uvijek očekuje da je moguće u preostalom vremenu napraviti izmjene Izbornog zakona BiH.

– Imamo malo više od mjesec dana, ali moram biti iskren, nisam previše optimista, s obzirom na to da je prošlo previše vremena, a to se nije napravilo – kazao je Čolak novinarima.

Dodao je da još uvijek postoje šanse.

– Ono što bismo morali svi napraviti, kad kažem svi onda mislim na sve aktere koji sudjeluju u donošenju odluka, prije svega u Palamentarnoj skupštini BiH, ali uvažavajući odluku Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. Bez toga sigurno neće ići – smatra Čolak.

Upitan da li ima konkretnih razgovora u vezi s izmjenama Izbornog zakona BiH, odgovorio je da, prema njegovim saznanjima, u posljednje vrijeme predstavnici međunarodne zajednice pokušavaju pojedinačno sa strankama razgovarati, a „poslije toga vjerojatno se očekuje jedan zajednički sastanak na kome bi se to i definiralo“.

Na novinarsko pitanje u vezi s izmjenama Zakona o krivičnom postupku, Čolak je kazao da taj zakon treba promijeniti.

– Mislim da se neće ništa dramatično desiti, s obzirom na to da odredbe koje jesu još uvijek vrijede. Prošlo je previše vremena, a to nismo napravili i u vremenu koje je pred nama ipak očekujem da će se to napraviti – kazao je Čolak.

Upitan da prokomentira činjenicu da je Ustavni sud zatražio mišljenje OHR-a kada je riječ o apelaciji Borjane Krišto, Čolak je kazao da ne može ulaziti u to što Ustavni sud vjerojatno želi pribaviti njihovo mišljenje.

– Mada, ako mene pitate za OHR, mislim da su oni zaista napravili puno toga što nije dobro i puno toga što sad Ustavni sud mora ispravljati. Ali oni su se odlučili na to i to je njihovo pravo – naveo je Čolak.

Kaže da očekuje da se ta odluka Ustavnog suda donese što je moguće prije.

– Ne znam kad će biti naredno zasjedanje, jer oni očigledno ovu odluku žele donijeti na plenarnom zasjedanju, znači kad su prisutni svi suci Ustavnog suda – kazao je Čolak.

