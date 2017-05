Čopor pasa lutalica napao dvadesetjednogodišnju Tuzlanku u centru grada

Čopor pasa u užem centru grada sinoć oko 21:00 sat napao je i izujedao 21-godišnju Tuzlanku Ajlu T. (puno ime i prezime poznato redakciji). Djevojka je usljed zadobijenih povreda završila u Univerzitetskom – kliničkom centru u Tuzli gdje joj je pružena prva pomoć. Gotovo da i nema dijela tijela na kojem se ne vide tragovi ujeda, a sve se kako nam je ispričala dogodilo u blizini Sonog trga u Tuzli.

– Nisam mogla da se odbranim. U čoporu je bilo sedam ili osam pasa lutalica koji su me napali. Prvo me ujeo jedan pas, nakon kojeg su me napali i ostali. Pomogli su mi slučajni prolaznici. Četiri momka su se srećom našla u blizini i oni su me spasili. Zadobila sam povrede, pretežno po nozi. Javila sam se u Službu hitne medicinske pomoći u Tuzli, nakon čega sam upućena u Univerzitetski – klinički centar radi daljeg zbrinjavanja povreda. Pretrpjela sam veliki strah, rekla je u izjavi za RTV Slon, Ajla T.

Slučaj je prijavljen i nadležnoj policijskoj i veterinarskoj stanici. Ajla T. će narednih sedam do deset dana morati na previjanje zadobijenih rana, a anti-tetanus vakcinu i serum, morala je platiti vlastitim novcem.

Građani Tuzle i ranije su bili meta napada pasa lutalica, stoga apelujemo na nadležne da pronađu adekvatno rješenje za ovaj problem, kako se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali.