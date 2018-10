Čović: Bošnjaci odlučili izabrati dva člana Predsjedništva BiH

Predsjednik HDZ-a BiH i kandidat te stranke za člana Predsjedništva BiH Dragana Čović izjavio je kako je više neko zadovoljan ostvarenim rezultatima na Općim izborima te da ga žalosti što su Bošnjaci, kako je rekao, odlučili izabrati dva člana Predsjedništva BiH.

Čović je u svom obraćanju u sjedištu HDZ-a BiH u Mostaru kazao kako je odziv hrvatskog biračko tijela premašio sva njegova očekivanja te da su HDZ BiH i stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora dobile potporu više od 80 posto hrvatskih birača.

– Računali smo s nekih 140.000 glasova u izborima za člana Predsjedništva BiH. Mislim da će taj broj za deset posto biti premašen. Hrvatski narod je vrlo jasnu poruku poslao svima u BiH, i prijateljima Bošnjacima, i prijateljima Srbima, i međunarodnoj zajednici, da je on konstitutivan narod koji razmišlja proeuropski i ima jasan plan da povede BiH u pravom smjeru. Žalosti me što naši prijatelji Bošnjaci to nisu razumjeli i što su se kroz svoj projekt opredijelili da izaberu dva člana Predsjedništva – kazao je Čović.

Dodao je kako vjeruje da će među bošnjačkim narodom biti veliki broj onih koji će shvatiti da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu jer takvi izborni rezultati “mogu izazvati neviđenu krizu”.

Komentirajući situaciju na ostalim razinama, Čović je kazao kako će HDZ BiH imati najbolje izborne rezultate u posljednjih 20 godina.

– Pred nama je sada veliki posao. Prije svega moramo sačekati konačne rezultate, a onda napraviti jasnu strategiju svog ponašanja i političkog djelovanja. Činjenica je da ćemo mi s ovim rezultatima imati uvjerljive većine u pet županijskih skupština, a to znači upravljački mehanizam za ono što je nadležnost županija i vidjet ćemo kako to implementirati na entitetskoj i državnoj razini – poručio je predsjednik HDZ-a BiH.

Izvor: (RTV Slon/Fena)