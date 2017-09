Čović: Evropski put BiH usporen u odnosu na zacrtanu dinamiku

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, otputovao je danas u Sjedinjene Američke Države gdje će imati niz susreta s mnoštvom dužnosnika kada će prezentirati trenutnu situaciju u BiH, a planirano je i njegovo obraćanje na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UN).

To je danas potvrdio na pres-konferenciji u Sarajevu uoči odlaska u SAD gdje će boraviti u Čikagu dva dana i potom pet dana u Njujorku, a osim toga novinare je upoznao i o stavovima u vezi s evropskim putem BiH, članstvom u NATO-u te Izbornim zakonom, ali i o pitanju Pelješkog mosta, prenosi Fena.

Ocijenio je da je evropski put BiH usporen u odnosu na zacrtanu dinamiku, dodajući da mnoge preuzete obaveze nisu ispunjene, no istakao je da se to ne odnosi samo na ispunjavanje Upitnika Evropske komisije.

– Na posljednjoj sjednici Predsjedništva BiH obavezali smo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da nam do naredne sjednice Predsjedništva dostavi kalendar aktivnosti kada će neke stvari biti završene kako se rokovi ne bi stalno pomjerali – kazao je Čović.

Stava je da inače ostale teme i obaveze koje su preuzete agendom ne idu predviđenom dinamikom na svim nivoima vlasti u BiH, a posebno je apostrofirao uvjete nametnute od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i drugih finansijskih institucija, ističući da se to najviše odnosi na pitanje povećanja akciza na naftu i naftne derivate.

Podsjetio je da je očekivao da BiH do kraja godine dobije kandidatski status za članstvo u EU, a uvjet za to bio je ispunjavanje Upitnika, ali to se razvuklo najmanje pet ili šest mjeseci duže nego je bilo potrebno, a još ostaje i mogućnost dostavljanja dodatnih pitanja od Evropske komisije.