Čović i Dodik potvrdili partnerstvo, spremni na razgovore s onima koji imaju podršku

Čelnici HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik potvrdili su u subotu u Mostaru kako nastavljaju uspješnu suradnju i partnerstvo te da će, unatoč različitim pogledima na neke politike, rješavati ‘teška’ pitanja koja su važna i za jedne i druge.

– Željeli smo na jedan prijateljski način sagledati aktualni politički trenutak (…) Dogovorili smo i određene aktivnosti kako osnažiti naše partnerstvo u zajedničkom radu, u vremenu koje je ispred nas i koje će sigurno biti puno izazova – kazao je Čović u izjavi za medije nakon sastanka izaslanstava HDZ-a i SNSD-a u Mostaru.

Dodao je kako je izaslanstvo SNSD-a informirao o onome što su predstavnici HDZ-a BiH dogovorili i o čemu su razgovarali s drugim strankama nakon objave izbornih rezultata i prije toga te što je otprilike dogovoreno kad je u pitanju FBiH.

Napomenuo je kako će partnerstvo HDZ-a i SNSD-a biti potvrđeno na konstituirajućoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 1. prosinca.

– Na razini entiteta želimo imati vladu FBiH do kraja godine, a jednako tako i na nižim razinama vlasti, kao i sve ono što je potrebno nužno napraviti kako bi otpočeo proces funkcioniranja vlasti – dodao je čelnik HDZ-a BiH.

Na pitanja koga priželjkuje od bošnjačkih stranaka za partnera, kazao je kako su razgovori na razini FBiH vođeni sa svim strankama i da tu izuzetaka nema, osim DF-a.

Također napominje kako bi već sljedećeg tjedna javnosti moglo biti prezentirano ono što je dogovoreno sa strankama ‘osmorke’ i koja su to usuglašena načela.

– Naš je cilj bio da imamo legitimne predstavnike za stolom kao što i mi inzistiramo da su to Hrvati… Onda je sasvim logično da poštujemo volju srpskog, odnosno bošnjačkog naroda – naveo je Čović.

Ustvrdio je i kako s Dodikom nije razgovarano o kadrovskim pitanjima te da partnerstvo dvije stranaka neće biti ugroženo kada je pitanju ‘kadroviranje’.

Predsjednik SNSD-a i Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako je danas tema bila postizborna situacija u BiH te kako će HDZ BiH i SNSD nastaviti koordinirati svoje politike.

– Imamo veoma jasne dokaze uspješne suradnje u prošlosti te ćemo u tome smjeru i nastaviti, koordinirati ćemo naše politike i aktivnosti u tom pogledu i na neki način HDZ i SNSD, koji su ranije obilježeni kao problem od međunarodne zajednice, sada se javljaju kao rješenje mogućeg brzog uspostavljanja vlasti nakon izbore – rekao je Dodik, dodavši kako primjer suradnje ove dvije stranke može poslužiti i ostalima.

– Imamo mi i razlika u pogledima na neke politike, kao što je to NATO, ali mi na tim razlikama ne inzistiramo i ovdje smo da rješavamo druga pitanja, teška pitanja, koja su važna jednima i drugima i mislim da ćemo tako i nastaviti – ustvrdio je predsjednik SNSD-a.

Poručio je kako su iz SNSD-a i HDZ-a spremni da razgovaraju s onima koji imaju podršku i matematiku kako bi se radilo u uspostavljanju vlasti.

– Poučeni politikama iz prošlosti pokušat ćemo deblokirati mnoge procese u BiH koji su zaleđeni. Nas zanimaju projekti u Republici Srpskoj, svjesni smo da će biti određeni problema, ali ćemo inzistirati na tome. S HDZ-om imamo dogovor da nitko nikome ne smeta i to koje ono što je najbolje. Ako to razumiju i Bošnjaci, onda ćemo riješiti mnoge probleme. Za nas je cilj ustavna BiH. Ono što ćemo raditi je da afirmiramo BiH kao zemlju tri ravnopravna konstitutivna naroda i dva entiteta – naglasio je on.

Kako kaže, SNSD i HDZ BiH poštuju Ustav BiH.

-Tome smo isključivo privrženi, ne želimo nikakvu vrstu destrukcije u smislu nerazumnih poteza, ali nismo spremni ni na neprincipijelno ponašanje ili odustajanje od naših politika. Oni koji imaju kapacitet i želju da budu dio strukture zajedničke razine, s njima ćemo ravnopravno razgovarati – mišljenja je Dodik.

Kratko se osvrnuo i na pitanje koga priželjkuje s bošnjačke strane kao partnera.

– Primarno, SNSD i HDZ imaju 12 unutra, Osmorka ima 13, a SDA ima 9. I jedni i drugi mogu biti tu da bi se formirala vlast. Ići ćemo da se to završi brzo i da deblokiramo stvari. Ne bih kao neki koji su govorili: ‘Najbolje bi bilo da ne postoji Dodik ni SNSD’, ali eto postojimo i imamo naše interese, a to je Ustav BiH. Raditi ćemo na tome da se Ustav BiH vrati na scenu, da se odbaci međunarodni intervencionizam, svidjelo se tome kome ili ne – naglašava Dodik.

– U posljednjih desetak godina mi s HDZ-om nismo imali nijedan politički konflikt. Ako mi možemo tako, zašto ne bi mogli i Bošnjaci? Nemojte nam nametati rješenja, blokirati plinovod, blokirati aerodrom Trebinje za kojeg smo imali u proračunu Srbije rezervirano 56 milijuna eura i dosad je to moglo biti pri kraju. Kada sam na Predsjedništvu pitao zašto je to tako odgovoreno mi je da mi nisu dužni objasniti. Je li to politika? S tim politikama ćemo se sukobljavati – poručio je predsjednik Republike Srpske.

Dodik je izjavio i kako danas nije bilo govora u imenima u Vijeću ministara.

– Nismo razgovarali o imenima. Slažem se s tim da predstavnik Hrvata bude kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara i mi ćemo to podržati. O ostalim stvarima ćemo razgovarati. Republici Srpskoj po Ustavu pripadaju četiri mjesta u Vijeću ministara – rekao je.