Čović i Novalić o evropskom putu BiH, budžetu, akcizama…

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović razgovarao je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu s federalnim premijerom Fadilom Novalićem.

Novalić je nakon sastanka izjavio novinarima da je razgovarano o onome što su glavni problemi u radu Vlade Federacije i na relacijama prema oba doma parlamenta.

– S druge strane, predsjedavajući Čović nas je upoznao šta su to glavna sidrišta ovog novog trenutka, nove politike koja je izražena i prioriteti koji su izraženi od Brisela i Washingtona, jer se upravo vratio s te dvije destinacije – naveo je Novalić.

Mi smo, dodao je, govorili da su nama prioritet reformski zakoni kojih ima devet-deset, koje smo naveli.

– Tri su reformska, Zakon o doprinosima, Zakon o dohotku, o zdravstvu, zatim tri socijalna i dva boračka zakona. Konačno, tri infrastrukturna projekta – to su termoelektrane, putevi koji su vezani za akcize i putevi koji nisu vezani za akcize, uključujući tu i borbu protiv korupcije. Unutar šeste tačke, Reformske agende, je reforma javne uprave, govorili smo i o Zakonu o državnoj službi – kazao je federalni premijer.

Dodao je da su oni istakli svoje prioritete.

– Predsjedavajući Čović nam je rekao da su to naši interni prioriteti u skladu s evropskim putem. Glavno pitanje koje je došlo od predsjedavajućeg Čovića jeste pitanje akciza i pitanje budžeta, znači izravno koje se tiče oba entiteta i države, plus upitnik koji je potreban. Te tri tačke su glavna pitanja u naredna dva-tri mjeseca – istaknuo je Novalić.

Dodao je da će se u skladu s tim i ponašati.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović je izjavio da su razgovarali o ključnim temama „koje su ispred nas, a koje mogu na neki način promijeniti odnos prema BiH kada je u pitanju naša vanjska politika“.

– Prije svega mislim na euroatlanski put. S te strane, obaveze koje smo ovih dana nekoliko puta usuglašavali s predstavnicima Evropske unije i s glavnim tajnikom NATO saveza, kojeg ćemo posjetiti u narednih 15 do 20 dana stoje na tome da mi, uz svu dobru volju i jednih i drugih da nam otvore ta vrata, moramo osnove napraviti u BiH – naveo je Čović.

Kazao je da je danas razgovarao i s predsjednikom Federacije BiH i s čelništvom Federalne vlade, te da će idući tjedan razgovarati sa zakonodavnom vlašću „da primarno u Federaciji završimo stvari koje mislim da držimo u potpunosti u rukama, samo treba malo političke volje“.

– S te strane smo danas to i usuglasili. Apsolutno sam ohrabren da mi možemo imati nacrt proračuna vrlo brzo, da možemo što se tiče Federacije dati doprinos da ovaj dio akciza također ide svojim tempom i naravno u onoj mjeri u kojoj to jeste do Federacije, a mislim da tu nema ni jedno čak otvoreno pitanje, kad je upitnik na dnevnom redu – kazao je Čović.

Napomenuo je da se, „uz ono što moramo praktično uraditi, mora osjetiti i pozitivan ambijent, suradnja izvršne i zakonodavne vlasti kada je u pitanju FBiH“.

– Vjerujem da ćemo i to na neki način uspostaviti, da ključne odredbe agende ili reformske aktivnosti koje smo preuzeli, one koje su uskađene idu u proceduru i da se pošalje jedna pozitiva poruka. Siguran sam, ako bi to išlo tako narednih dvadesetak dana, da ćemo u gostima najdalje za mjesec-mjesec i po imati visoku predstavnici EU Federicu Mogherini. Onda sam siguran da bi ona, kao pravi prijatelj evropskog puta BiH došla nama u posjetu i na praktičan način to prenijela i bh. javnosti u komunikaciji s nama – kazao je Čović.

Dodao je da će na isti način razgovarati i kad je u pitanju MAP, navodeći kako vjeruje još uvijek da do kraja godine „možemo aktivirati Akcijski plan“.

– Da bi se to desilo moramo, na neki način, smiriti odnose na političkoj sceni u BiH na svim razinama – kazao je Čović.

Izvor: RTV Slon/FENA/