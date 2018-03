Crveni križ Tuzla nizom aktivnosti obilježio Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze obilježava se svake godine 24.marta, na dan kada je Robert Koch objavio otkriće uzročnika ove zarazne bolesti. Cilj je podići svijesti građana o tuberkulozi, koja je još uvijek prisutna i u našoj zemlji. Prema podacima Federalnog registra za tuberkulozu, u 2016. godini prijavljeno je 570 slučajeva oboljevanja od tuberkuloze, čime se ova bolest i dalje nalazi među deset vodećih zaraznih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Crveni križ Tuzla je nizom aktivnosti obilježio Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze.

„Mi smo evo kao Crveni križ grada Tuzle za početak dan prije Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze za naše volontere napravili edukativnu radionicu koju je vodila doktorica Džana Atlić predsjednica mladih u Crvenom križu Tuzla, tu smo pripremili volontere za radionice koje su oni posle održali u školama. Najbolji efekat je upravo ta vršnjačka edukacija pa smo iz tog razloga upravo volontere poslali u škole.“ kazala je dr. Alma Atić, Koordinatorica za zdravstvo u Crvenom križu/krstu Tuzla.

Volonteri Crvenog križa Tuzla posjetili su dvije osnovne škole i to JU OŠ Kreka te JU OŠ Mejdan a takođe jedna radionica je održana i za učenike Mješovite srednje Mašinske škole u Tuzli.

„Obzirom da tuberkuloza zahvata marginalizirane grupe osobe sa lošijim socijalnim stanjem, kod nas je to najčešće Romska populacija pa su to najčešće škole u kojima ima i takve djece, pa smo odabrali ove škole. A obzirom da smo dobili informaciju da je u srednjoj Mašinskoj školi bio slučaj učenika koji je obolio od tuberkuloze i on i članovi njegove porodice pa smo održali i tamo predavanje eto da i njima približimo šta je to zapravo tuberkuloza i kako da se ponašaju kako bi se što prije izliječili.“ navodi Atić.

Svjetska zdravstvena organizacija posebno je fokusirana na okončanje oboljevanja od tuberkuloze, ne samo na političkom nivou odnosno liderima država i ministarstvima zdravstva, već na svim nivoima počevši od lokalne zajednice, vladinog i nevladinog sektora, ali i zdravstvenog kadra. Jer kako kažu svi mogu biti lideri napora da se tuberkuloza iskorijeni u našem okruženju.

„Svjetska zdravstvena organizacija i prošle i ove godine postavlja za cilj sebi da želimo svijet bez tuberkuloze želimo da postignemo da sve osobe koje se zaraze tuberkulozom da se na vrijeme liječe, jer svaka osoba koja se ne liječi može da u toku godine zarazi 10 do 15 novih osoba i onda naravno da se to dalje širi.“ ističe Atić.

Tuberkuloza je zarazna bolset koja najčešće zahvata pluća pa se širi kapljičnim putem mada može da zahvati i ostale organe gdje nije toliko izražena zaraznost osobe. A ono što je bitno jeste da se prostorije u kojoj bolesnik boravi trebaju često provjetravati i zračiti jer sunčeva svjetlost uništava bacil tuberkuloze. Osim edukacije mladih, volonteri Crvenog križa Tuzla posjetili su i nekoliko osoba koje su oboljele od tuberkuloze a slabijeg su socijalnog statusa.

„Tom prilikom smo im uručili paket hrane i higijene i evo ja sam kao ljekar savjetovala im o zanačaju tog njihovog izlječenja odnosno redovne terapije, čak i kada se osjećaju bolje, a svi su bili stabilni i svi su se bolje osjećali.“ dodaje Atić.

Simptomi bolesti ovise o lokalizaciji. Plućna tuberkuloza može uzrokovati kašalj koji traje duže od tri sedmice, bolove u prsima i iskašljavanje krvi. Od ostalih simptoma mogu biti prisutni slabost, malaksalost, gubitak apetita i tjelesne težine, povišenje tjelesne temperature i noćno znojenje. Tuberkuloza je izlječiva bolest, ali se nakon izlječenja ne stiče imunitet od ponovnog obolijevanja stoga iz Crvenog križa Tuzla ističu da je veoma važno da se vrše redovne kontrole i da se terapija uzima onako kako je ljekari preporuče.