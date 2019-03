Cvjećara „Marić“: Najkvalitetnije cvijeće i najprihvatljivije cijene razlozi su što smo najbolji!“

I dok muškarci muku muče kako biti inovativni, drugačiji i dosjetljiviji u misiji da svojim ljepšim polovinama izmame što je moguće više osmijeha za 8. mart, vrijedne uposlenice Cvjećare Marić već danas imaju rješenja svih njihovih problema. S cvijećem – i to onim kvalitetnim, svježim i najljepšim u gradu, nikako se i nikada ne može pogriješiti, kaže nam Atifa Muslimović iz ove popularne tuzlanske cvjećare.

„Kao i svake godine morali smo da pripremimo sve što kupci traže. Ove godine su flover box kutije cvijeća. Oni su vodeći buketi svakako, korpice, saksijsko ćvijeće i sve što treba da bude za bilo koju ženu što bi neki muškarac trebao da kupi“, izjavila je Atifa Muslimović, poslovođa Cvjećare „Marić“.

Prihvatljive cijene i nadaleko poznat kvalitet cvijeća razlozi su, priča nam Atifa, što ovih dana u cvjećaru dolazi više muškaraca nego žena.

„Imamo širok izbor cvijeća, tako da svakako treba da posjete zbog kvaliteta i zbog svježine onoga što kupuje, jer je najbitnije da je cvijeće svježe. Sve je Holandija, mi imamo uvoznike od kojih to dobavljamo, apsolutno je sve iz Holandije osim rasada koji kreće sad na proljeće, on je i domaći što bi se reklo. Što se tiče cijena 1.50 KM je karanfil, pa ide na dalje. To je sve individualno, ko šta želi da kupi, i do žene koja dobija cvijeće. Neko je zadovoljan jednom neko 101 ružom, kazala je Muslimović.

A kako bi vaše dame, i ovog 8. marta dobile potvrdu kako ih, cijenjeni muškarci, poštujete najviše na svijetu, krenite putem sjeverne saobraćajnice u Tuzli i na putu između skretanja za Šetalište Slana Banja i Panonskih jezera, obratite pažnju na šarene štandove koji su već danima spremni da vam olakšaju izbor. Jer vaša sreća zbog sreće žene koju volite na bilo koji način, razlog je jer je Marić ponovo najbolji.