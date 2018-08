Da li BiH ostaje bez stanovništva?

Bosna i Hercegovina na svom putu ka EU mora odgovoriti na brojna pitanja kako bi dobila prolaznu ocjenu za ulazak u veliku evropsku porodicu. Jedno od tih pitanja je dvojno državljanstvo, a nakon što su iz BiH poslana dva različita odgovora Evropskoj komisiji uslijedila je javna polemika. Također, ovo pitanje otvorilo je temu državljanstva, spornih stvari oko njega i svakako nezapamćenih emigracija iz naše zemlje. Iz ministarstva civilnih poslova poručuju da se alarmantno veliki broj građana odrekao državljanstva BiH.

”Ta cifra je sada prešla 80 hiljada ljudi koji su se odrekli bh. državljanstva. Najviše ih je zbog sticanja država Njemačke, Austrije, Slovenije, ali i Srbije iako imamo dvojno državljanstvo,” kazao je pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Milan Zjajić.

No, pored Srbije, BiH ima i dvojno državljanstvo sa Hrvatskom koje je ratificirano u predsjedništvu 2012. godine, a iz ministarstva ističu da Hrvatska ugovor tumači na čudan način. Zapravo, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH, tvrdi da Hrvatska traži od građana BiH koji borave u Hrvatskoj, da se odreknu bh. državljanstva.

”Nekoliko je stotina onih koji su bili u fazi prijema Republike Hrvatske i odrekli se i morali se odreći,” objašnjava Zjajić.

Zjajić kaže da je želja institucija BiH da zajednička komisija razmatra ovu problematiku, jer tako stoji i u međunarodnom ugovoru. S druge strane, iz konzulata Hrvatske odlučno odbacuju navode o insistiranjima Hrvatske da se BH građani odreknu držaljanstva.

”Apsolutno tvrdim da to nije tačno. Ne znam na osnovu čega je to ministar rekao. To stoji u međunarodnom ugovoru u članku dva nema nikakva osnova za odricanje. Ukoliko je državljanin stekao po zakonima Hrvatske nema potrebe da se odriče,” rekao je Ivan Bandić generalni konzul Republike Hrvatske u Tuzli.

Iako Konzul Bandić tvrdi da ne postoje takvi primjer, pomoćnik ministra civilnih poslova smatra da bi se bh. institucije trebale ozbiljnije pozabaviti ovim pitanjem.

”Mi otprilike imamo oko tisuću stranaka u generalnom konzulatu u Tuzli po različitim osnovama mjesečno. Jako je velika potreba građana BiH za reguliranjem svojih određenih prava.Hrvatski državljanin praktično širom Evrope može ići zapošljavati se bez radne dozvole. To je jedna mogućnost koju ljudi koriste, a posebno mlade generacije,” smatra konzul Bandić.

Želja za egzistencijalnom sigurnošću je, ističe konzul Bandić, ključni razlog zašto građani odlaze kako iz BiH tako i iz Hrvatske. Pretežno mladi koriste mogućnosti dvojnog državljanstva kako bi mogli raditi u zapadnim zemljama, a mladi su i populacija koja najčešće emigrira. Demografkinja Alma Kadušić tvrdi da je stanje alarmantno jer odlaze oni koji su najvažniji dio svake države, ponajprije zbog ovakvih institucionalnih nesporazuma.

”36% ljudi koji odlaze su između 20 i 30 godina starosti, a oko 55% je između 15 i 45 godina starosti. To je ono biološki stanovništvo koje bi trebalo rađati djecu i privređivati – zarađivati novac,” pojašnjava Alma Kadušić, demografkinja.

A upravo je zarađivanje novca ključni razlog odlaska; stanovnici BiH idu trbuhom za kruhom. No, osim emigracija BiH je zahvaćena i procesom starenja jer je od 2007. godine registrovana negativna stopa prirodnog priraštaja, a ta negativna stopa se iz godine u godinu povećava.

”U literaturi se kaže da je BiH zahvatio proces bijele kuge odnosno depopulicaje ili izumiranja, mi polako nestajemo!” – poručuje demografkinja Kadušić.

A da ne bismo nestali, BiH mora voditi odlučniju politiku kako institucionalnu tako i jasnije definisanu populacijsku politiku. Svaka zemlja vodi brigu o tome, ali su za to potrebne reforme i ekonomska stabilizacija, poručuje profesorica, jer dobrea i efikasna populacijska politika zahtjeva puno novca izdvojenog za podršku građanima kroz zdravstveni, socijalni, obrazovni sistem.

”BiH nije ekonomski i socijalno razvijena da bi vodila određene mjere populacijske politike,” zaključuje Alma Kadušić.

Svakodnevnica koju napuštaju bh. građani i njihov izbor da se radi lagodnijeg života u inostranstvu odreknu države u kojoj su rođeni, slika su i prilika trenutnog stanja i politike u BiH. Sve ove institucionalne prepreke, manjak dijaloga i kompromisa su zapravo i razlozi koji tjeraju bh. građane iz ove zemlje. Kretanje u drugačijem smjeru bi dovelo do bolje ekonomske situacije, a posljedično tome i do boljih populacijskih pokazatelja – poruka je naše sagovornice.