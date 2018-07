Da li će nedostatak upisanih učenika u srednje škole rezultirati pojavom tehnološkog viška?

Kakva je situacija u Tuzlanskom kantonu nakon završenih upisnih rokova u srednjim školama? Da li to sve više mladih ide „trbuhom za kruhom“ zbog čega su liste prilikom upisa najduže u Medicinskoj školi, te da li će nedostatak upisanih učenika u pojedinim srednjim školama rezultirati pojavom tehnološkog viška, danas su razgovarali ministri u Vladi TK.

Kada je u pitanju informacija o upisu učenika u prvi razred srednjih škola poslije drugog upisnog roka za školsku 2018/19 godinu, ove godine deveti razred osnovne škole završilo je 4 239 učenika ili 39 učenika manje nego prethodne školske godine. Planom upisa učenika predviđen je upis za 5 952 učenika i to u sedam tipova gimnazije, 40 stručnih zvanja, 39 zanimanja, četiri umjetnička zvanja, dva vjerska i dva pomoćna zanimanja u specijalnim školama. „Obzirom da je na području TK smanjen broj upisa učenika u srednju školu Ministarstvo je po zahtjevima škola dalo 28 saglasnosti za formiranje 63 odjeljenja sa manjim brojem učenika. Neka od ovih odjeljenja očekujemo da će se popuniti do početka školske godine barem do minimalnog broja učenika predviđenog Pedagoškim standardima“- istakao je ministar Muratović.

Na osnovu prikupljenih podataka o upisanom broju učenika, Ministarstvo je konstatovalo da su učenici i ove godine najviše interesovanje izrazili za Medicinsku ali i za vjerske škole, dok su namanja interesovanja izrazili za poljoprivredu, rudarstvo i građevinu.

„Kada je u pitanju plan upisa po vrstama škola od 4 049 učenika, upisano je: u Gimnaziju 13,6 – 551 učenik, Tehničke škole 48,70% – 1972 učenika, Stručne škole 33,46% – 1355 učenika, umjetničke škole 51 učenik, vjerska škola 120 učenika“ – kazao je Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Iz Ministarstva su poručili kako je zabrinjavajući mali interes za deficitarna zanimanja, te da će ovakva situacija svakako reflektirati na pojavu tehnološkog viška.

Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke TK istakao je i da „U školskoj 2018/19 godini upisano je 365 učenika u 10 deficitarnih zanimanja: zidar 10 učenika, tesar 0, keramičar 17, zavarivač 220, rudar 0, stolar 18, tapetar 25, pekar 0, obućar 0, krojač 75“.

Ministarstvo je sa Vladom planiralo u ovoj godinu stotinu hiljada KM za 10 deficirarnih zanimanja odnosno stipendiranje određenog broja učenika koji upišu neka od tih zanimanja. Međutim problem je što veoma mali broj učenika pokazuje interesovanje za ova zanimanja, te se povlači pitanje ukidanja ovih smjerova u školama. Međutim ministar Muratović, istakao je kako će ovaj problem sagledati iz svih uglova prije nego se odluče za ukidanje bilo kojeg smjera.