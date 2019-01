Da li je FBiH od sutra u finansijskom kolapsu?

Ukoliko ne dobiju svoje naknade za januar 2019. godine, predstavnici boračkih populacija u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju proteste i blokade, a isto pripremaju i poljoprivrednici u FBiH.

Dok se bije pravna bitka oko načina izbora delegata u Dom naroda Parlamenta, Federacija BiH od petka, 1. februara, naći će se u potpunom finansijskom kolapsu.

Federacija BiH se nalazi u krajnje nezavidnoj situaciji i moguće je da dođe do potpune finansijske blokade, jer budžet za 2019. godinu koji je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ne može stupiti na snagu bez potvrde u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Prve posljedice u obustavi isplata mogle bi se desiti već početkom februara kada prestaje mogućnost isplata obaveza iz 2019. godine. jer ne postoji ni odluka o privremenom finansiranju do 31. marta 2019. godine, odnosno za prvi kvartal ove godine.

Istovremeno, OHR, Delegacija EU u BiH, ambasade SAD-a i Njemačke u BiH upozorile su da Dom naroda Parlamenta FBiH u dosadašnjem sazivu nema legitimitet za donošenje odluka, pa tako ni potvrđivanje budžeta FBiH za 2019. godinu.

“Korisnike je već uhvatila panika, jer samo 30.000 ratnih vojnih invalida što se tiče komponente Armije RBiH i 15.000 HVO-a prima naknade. Inače, svukupno je 90.000 pripadnika boračke populacije na Ministarstvu za boračka pitanja FBiH primalaca naknada. Ljudi od toga žive, preživljavaju, školuju djecu. To im je jedini izvor prihoda. Ako toga ne bude, nastupit će katastrofa”, rekao je Esad Delić predsjednik Saveza RVI Federacije BiH.

On je naveo kako danas imaju Koordinaciju boračkih organizacija FBiH sa federalnim ministrom za boračka pitanja Salkom Bukvarevićem.

“Zvali su nas iz Koordinacije boračkih organizacija iz Tuzlanskog kantona. I oni izražavaju bojazan, traže reakciju. Već neki zaključci dolaze sa terena. Traže se protesti, blokade. Pratimo situaciju. Ako ne bude danas i sutra ništa, izvjesno je da će doći do blokada”, ističe Delić.

Pokušat će, kaže, da u razgovorima vide da li ima premijer FBiH Fadil Novalić ovlaštenje da može akontativno isplatiti nakande za januar da bi se spriječila katastrofa.

“Mi smatramo da je ovo ucjena i prepucavanje, opet preko leđa boračke populacije, nekakvih politika”, ističe Delić.

Kaže kako je Savez RVI FBiH u stalnom kontaktu i sa predstavnicima Organizacije šehida i poginulih boraca FBiH koje predvodi Almin Škrijelj.

“Vjerujete da su ljudi i sa terena, a i mi smo zabrinuti nastalom situacijom. Nama su telefoni usijani. U ponoć ljudi zovu da pitaju, a kamoli po danu. Kancelarije su već opsjednute našim korisnicima. Pitaju šta, kako dalje? Mi smo u nekoj pat poziciji. Čekamo. Danas ćemo vidjeti poslije Kooridonacije boračkih organizacija FBiH kakve ćemo stavove zauzeti. Mislimo da će se urazumiti i da će smisliti nekakve poteze, odnosno da će i premijer FBiH i svi naši predstavnici potegnuti ovlasti koje imaju da riješe ovaj problem, da bar ova populacija ne ispašta. Mislim da mi to nismo zaslužili, da ispaštamo na ovakav način prepucavanje tih politika, nekakvih poltičkih dogovora, ucjena”, ističe Delić.

Kao “običan” građanin, navodi, može da kaže, svašta da zaključi i svašta da zamišlja s jednostavnim pitanjem – što to mi, zašto baš mi?

“Zašto nije donesena odluka o privremenom finansiranju FBiH za tri mjeseca dok se sve ne dogovori. Ovi koji predstavljaju vlast i političke partije da oni uredno naplaćuju svoje nadoknade. U Domu naroda FBiH primaju 3.500 KM mjesečno, treba da sjede i rade svoj posao. Mi smo dobili odgovor od predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta FBiH Lidije Bradare da treba novi saziv da usvoji budžet FBiH. Pitao bih, hoće li oni dobiti za ovaj mjesec, januar, što nisu ništa radili, svoju naknadu? Mislimo da je vrijeme da građani i mi borci počnemo ih pitati za šta ih plaćamao, šta rade i za šta imaju tolika primanja”, naveo je Delić.

Slični su stavovi i u Udruženju poljoprivrednika FBiH. Predsjednik Udruženja Nedžad Bićo u razgovoru za Anadolu Agency kaže kako po ovome kako su počeli i s obzirom na to da nema budžeta FBiH, nastupit će haos.

“Vidjet ćemo šta će Ustavni sud BiH donijeti, ali ja lično ne mislim da će to šta promijeniti. Što se tiče poljoprivrede, to će ući u jedan katastrofalan dio. Sve će kasniti bar tri mjeseca. To ponavljamo od 1. januara od kako smo počeli vršiti pritiske da se budžet usvoji. Ništa se ne dešava, a u međuvremenu sve stoji u poljoprivredi. Nema programa, nema pravilnika, nema budžeta… A, mart je na pragu. Imamo još 28 dana februara i eto marta, kada su obimni radovi u poljoprivredi, a bez sredstava, ne može krenuti ništa”, kaže Bićo.

Naglašava da su najavili korake koje će poduzimati ako se ne završi kriza oko budžeta FBiH u ovih par dana.

“Sutra imamo zakazan sastanak udruženja i predstavnika iz FBiH da donesemo konačne zaključke. Najavili smo da ćemo blokirati sjedišta stranaka, njihove centrale i cestu ispred OHR-a, bez da ćemo blokirati granične prelaze i saobraćajnice. To nećemo. Ali, sutra ćemo konačne zaključke donijeti”, poručio je Bićo.

Zbog obustave finansijskih transakcija iz trezora, plaće su upitne i za zvaničnike i državne službenike i namještenike u organima FBiH.

