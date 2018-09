Da li je u TK moguće prekinuti ilegalnu gradnju objekata?

Nekoliko hiljada objekata u Tuzlanskom kantonu, uglavnom porodičnih kuća, izgrađeno je bez izdatih dozvola i dokumentacije. Vode se danas kao bespravna gradnja i uglavnom su izgrađene u periodu nakon ratnih dejstava u našoj zemlji. Razlog tome je kako nadležni smatraju, nedostatak novca i vremena za postupak i traženje dozvola za gradnju.

Prema procjenama iz 2007. godine, na području Tuzlanskog kantona, registrovano je oko 25 hiljada nelegalno izgrađenih objekata, a danas je to 10 hiljada objekata više. I dok je većini građana legalizacija bolna tema i u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK kažu da je ovo izuzetno teška oblast, na kojoj ministarstvo radi intenzivno posljednjih deset godina.

Emir Softić, sekretar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kazao je da “u ovom momentu postupak legalizacije znači davanje mogućnosti građanima koji su iz raznih razloga nelagalno sagradili objekte, pa najčešće su to razlozi kako mi imamo saznanja finansijske prirode jer je to ipak postupak, koji zahtijeva određena finansijska sredstva, da se pokuša izvršiti legalizacija tamo gdje je to moguće. Legalizacija neće biti izvršena za sve objekte, bit će završena za onaj broj objekata, koliko to bude maksimalno moguće”.

Činjenica je da BiH još uvijek nema uređen sistem upisa u katastru i upisa u gruntovnici, jer se upisani podaci razlikuju. Najveći problem sa kojim se Grad Tuzla susreće jesu objekti koji su napravljeni na bivšim rudnim poljima. Iako su po zakonu rudnici trebali provesti aktivnosti kako bi se ova područja stabilizovala, u tom polju još uvijek postoje određeni zastoji. Iz ministarstva poručuju da se nelegalnom gradnjom objekata samo pravi šteta društvu.

“Vrlo često one smetaju izgradnji infrastrukture. Mi imamo situaciju da nije moguće graditi cestu na određenim područjima jer su se objekti primakli vrlo blizu nekoj od tih cesta, ne možemo provući vodovodnu i kanalizacionu mrežu, ne možemo el. Instalacije, i dosta drugih instalacija baš zbog toga jer imamo nelegalno izgrađene objekte” – istakao je Softić,.

godine rađen je satelitski snimak na kojem su bili vidljivi svi nelegalno sagrađeni objekti na području TK. Obzirom da satelitski snimak zavisi od vremenskih uvjeta, njegovi rezultati nisu bili dovoljno precizni.

“Zbog toga smo se odlučili na novi snimak, to je ortofoto snimak koji je daleko precizniji, daleko jasniji. Njegova izrada je u toku i očekujemo do kraja godine da imamo orto foto snimak koji će sa jednom velikom preciznošću prikazati sve što imamo na terenu na području TK” – dodao je Softić.

Iako je još 2007. godine ideja bila da se nelegalna gradnja prekine i da Ministarstvo traži rješenja u tom dijelu, čini se kako se nelegalna gradnja ipak adekvatno ne zaustavlja.