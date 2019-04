Da li nas u narednim danima očekuje kiša ili ipak stabiliziranje vremenskih prilika?

Poslije konstantnih padavina koje su obilježile dane iza nas, danas je u našoj zemlji uglavnom bilo sunčano vrijeme uz ponegdje malu oblačnost. Istinski ljubitelji sunca, danas su nakon kišnih dana mogli uživati u sunčevim zrakama, u omiljenoj bašti kafića ispijati svoje najdraže piće, ili jednostavno šetati i uživati u divnom danu. Međutim, tužna informacija za sve jeste, da nas već sutra očekuje promjena vremenskih prilika.

“Sutra u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, tokom dana padavine će oslabiti, a u večernjim satima i prestati. U Hercegovini umjereno oblačno s tim da poslijepodne u Hercegovini i Krajini su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjevernoistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 6 na jugu do 10, najviša dnevna od 9 do 15 na jugu zemlje do 20 stepeni” – kazala je Ismira Ahmović, dežurni meteorolog u FHMZ .

U petak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature između 2 i 6, na jugu do 10, najviša dnevna između 13 i 19 na jugu do 22 stepena. Istraživanja su pokazala da su ljudi depresivniji tokom sedmice nego preko vikenda, a u čitavoj godini utorci i srijede izjednačeni su u bitci za najgori dan. Tek nakon toga dolaze ponedjeljak, pa četvrtak. S toga u najradosnijim danima sedmice, koji su uskoro pred nama, za vas nema panike. Možete ih provesti na otvorenom i sa ljudima koje volite.



“Za dane vikenda u BiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla u jutarnjim satima, jutarnja temperatura između 4 i 10, na jugu do 12, najviša dnevna između 13 i 19 na jugu zemlje do 22 stepena, s tim da u nedjelju može biti temperatura koji stupanj i više” – dodala je Ahmetović.

Suprotno mišljenju da je vrijeme praznika najdepresivnije, “Googleov indeks očaja” pokazuje da se pojmovi depresija, tjeskoba, bol, stres i umor najviše “pretražuju” u proljeće i ljeto. Tako proljetna depresija i umor često utječu loše na raspoloženje građana, a oni koji imaju hronična oboljenja, još više su izloženi biometeorološkim neprilikama.

Biometeorološke prilike sa promjenom vremena djelimično će se pogoršati, izraženije u dijelu Bosne. Povećana naoblaka i padavine, uz povremeno sjeverno strujanje, kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati jačanje tegoba, vezanih uz njihove bolesti. Opšta slika će biti ljepša na jugu. Poželjno je umanjiti aktivnosti, savjeti su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.