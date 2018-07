Da li smo izgubili kalendar ili se juli smjestio u drugo godišnje doba?

Zasigurno ovih dana iz kuće izlazite sa pitanjem da li ponijeti kišobran ili sunčane naočale, obući jaknu ili majicu kratkih rukava, jer vrijeme je ovih dana varljivo. Iako su se mnogi radovali ljetu i svim aktivnostima koje donosi, izgleda da će i dalje ostati razočarani, jer nas kako kažu meteorolozi, i u ovoj sedmici očekuje nestabilno vrijeme.

Svima omiljeno godišnje doba, uskoro će i završiti, a još uvijek nije ni počelo, barem ne za one koji nisu naseljeni u južnim dijelovima naše zemlje. Sezone godišnjih odmora, i ljetnih aktivnosti uveliko su počele ali izgleda da prave čari ljeta još uvijek nisu u punoj snazi. I ove sedmice meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme.

„Oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine mjestimično mogu biti i intenzivnije, a očekivana količina padavina je od 5 do 15, a lokalna i do 25 litara po metru kvadratnom. Tokom poslijepodneva padavine će postepeno oslabiti, a do kraja dana i prestati“ kazala je Ismira Ahmović, dežurni meteorolog

Ipak ostatak ovog mjeseca koji je po svim prilikama samo juli na kalendaru ne bi trebao donijeti niske temperature i barem na taj način podsjetiti da je juli ipak jedan od mjeseci ljeta. Kako kažu meteorolozi najviša dnevna temperatura ove sedmice ne bi trebala prelaziti 30 stepeni celzjusa, dok će na jugu zemlje temperatura iznostiti i do 33 stepena.

„U srijedu u većem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, tokom dana razvojem oblačnosti moguća je kiša i kratkotrajni pljusak. U četvrtak sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost tokom dana razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak. U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost“ informacije su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zadnjih mjesec dana pored Svjetskog prvenstva aktuelna je i priča o nestabilnom vremenu. Prema riječima naših građana izgleda da su ove dvije pojave usko povezane. Dok jedni govore kako je Rusija kriva za padavine koje su zahvatile našu zemlju, drugi ipak krive majku prirodu. Iako se o ovom pitanju može raspravljati što bi naš narod rekao nadugo i naširoko, mi smo ipak odlučili pitati stručnjake o njihovom mišljenju. „Mi te stvari uopće ne možemo komentirati. Zvanično nismo ništa dobili, mi da smo dobili mi bi to dali u javnost“ – kazala je Ahmić.

Uz relativno nepovoljnu opštu sliku jutarnji sati će biti ugodniji, dok su u drugom dijelu dana, pod uticajem sparnog vremena, kod osjetljivih osoba moguće tegobe u vidu glavobolje, malaksalosti i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima i meteoropatama savjetujemo suzdržavanje od jačih napora, a učesnicima u saobraćaju oprezniju vožnju, poručeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.