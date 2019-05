Da li smo spremni za moguće poplave?

Ovo upozorenje izdali su meteorolozi amateri na svojoj stranici na društvenim mrežama. Njihovim prognozama, svoje su dodali i meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

„Hoće li biti poplave? Bit će poplave. Hoće li biti padavina? Bit će padavina. Ono što hoću da kažem, bit će padavine između 100 do 120 litara, čak i do 200 litara u slivu rijeke Une, dijelu rijeke Spreče, i to su najkritičnija područja što se tiče poplava i gdje će se reflektovati ta voda.“ – kazao je danas Almir Bijedić, direktor FHMZ.

Novih poplava plaši se i Tuzlanka Meliha Knežević, kojoj je kobne 2014. godine voda uništila kuću u Grabovici.

„Kuća je ispucala, pomoćni objekti su ispucali, oštećenja ima, ali borim se sama. Obraćala sam se i dolazili su i rekli da sama saniram svu štetu. Kome god sam se obraćala i u Civilnu zaštitu i u Opštinu ustvari su mi vrata zatvarali.“ – kazala nam je sugrađanka Meliha Knežević.

Iako svi još uvijek tvrde da mjesta panici nema, jer još uvijek nema ni dugoročnih prognoza, danas su se nadležni, nakon sastanka Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji, FUCZ i FHMZ ipak odlučili upozoriti stanovništvo. Među njima i Ministarstvo sigurnosti BiH koje od nadležnih traži da budu u pripravnosti. Za padavine i potencijalne nove poplave u Tuzlanskom kantonu, iz Kantonalne uprave Civilne zaštite kažu da su spremni.

„Već su, da kažem Službe civilne zaštite na terenu i svi oni koji su vezani za sistem zaštite od poplava su na terenu.“ – kaže nam Ibrahim Sarajlić, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite.

I iz Gradske službe civilne zaštite tvrde da su spremni. Kažu svim svojim službama za zaštitu i spašavanje od Doma zdravlja, pa sve do Komunalca su poslali pisma upozorenja za poduzimanje potrebnih mjera ukoliko za to bude potrebe.

„Da svi praktično podignu stepen pripravnosti, da nam dostave imena i prezimena ljudi sa kojima bismo mogli direktno komunicirati ukoliko bude potrebno za angažmanom mehanizacije.“ – kazao je Slavko Stjepić, pomoćnik gradonačelnika u Službi civilne zaštite grada Tuzla.

Jake kišne padavine prognozirane su od 12. do 14. maja širom Bosne i Hercegovine. Zbog toga će se, dogovoreno je na sastanku od subote navečer uvesti dežurstvo kako bi građanstvo bilo adekvatno obavješteno. Također, nadležni su zamolili i građane da se odgovorno ponašaju prema prirodi, odnosno da u potoke i rijeke ne bacaju smeće, a ono koje primjete već odbačeno, da očiste.