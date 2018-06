Da li su građani BiH u opasnosti od korupcijske krize?

Činjenica je da brojna međunarodna istraživanja pokazuju kako je stepen korupcije u BIH na vrlo visokom nivou. Upravo zbog toga misija OSCE-a u BIH organizator je današnje konsultacije Antikorupcionog tima Vlade FBIH i nevladinih organizacija iz Tuzlanskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona. Kosultacije su organizovane s ciljem jačanja saradnje institucija uključenih u provedbu strategija i programa za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva.

Korupcija postoji od kada postoje pravo i država, i nikada ne može biti u potpunosti uklonjena. No, zbog njenih štetnih posljedica, društvo mora učiniti sve da je svede na najmanju moguću mjeru. Pronalaženje ravnoteže između reduciranja korupcije i mjera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se to i ostvarilo delikatan je zadatak. Ustavno uređenje FBIH u periodu od 1996. do 2016. godine bilo je plodno tlo za rast korupcije radi preplitanja nadležnosti i negativnog sukoba nadležnosti.

„Sigurno da je korupcija ušla u sve pore života, i ono što je bitno Antikorupcioni tim i OSCE su napravili ovu priču u Tuzli koja treba ući u svaki dom, jer korupcija je prisutna od najnižeg čovjeka koji dođe i pokuša podmititi policajca pa nadalje. Tako da ovo treba da se govori od djece pa do odraslih jer sigurno u narodu u BiH korupcija je prisutna u nekim segmentima u kojima se najmanje očekuje“- kazao je Elvir Stračević, predsjednik Sportskog saveza Zeničko–dobojskog kantona



Stvaranje ambijenta u kojem će cjelokupni javni sektor u FBIH biti značajnije otporan na sve vidove koruptivnih praksi, bez obzira na njihovu pozadinu i načine ispoljavanja, predstavlja ključni segment preventivnih aktivnosti koje se planiraju na strateškoj ravni. Integritet u tom kontekstu čini temelj dobrog upravljanja državom i kao takav je poduvjet legitimiteta aktivnostima koje provode institucije javnog sektora i općenito povjerenja u institucije sistema. Nažalost, u BIH ljudi koji su bili svjedoci korupcije, teško da će govoriti o tome, jer u praksi zapravo o korupciji se niti želi niti smije pričati.

„Upravo je ovo prilika da stvari počnu da se mijenjaju. Institucije vlasti moraju sarađivati sa organizacijama civilnog društva, mi ovim putem pozivamo i građane da se angažuju na prevenciji korupcije da se bolje upoznaju, šta su njihove mogućnosti, šta su prilike kako one mogu utjecati jer određene nevladine organizacije zaista i rade neke aktivnosti za koje se nedovoljno zna“- istakla je Dragica Karadžin, službenica za demokratski razvoj OSCE-a Tuzla

Strategija za borbu protiv korupcije Federacije BiH odnosi se na kompletno društvo u FBIH kao i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije za koje je neophodno da koordiniraju rad i sarađuju od federalnog do općinskog nivoa. U obuhvatu Strategije, potrebno je da Antikorupcioni tim Vlade FBIH uspostavi koordinaciju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i drugim institucijama na području FBIH. Nekada same institucije nisu dovoljno ili nikako nemaju kapaciteta da obavljaju pojedine funkcije na podizanju svijesti i jačanju etike, tako da im saradnja sa civilnim društvom i zajedničke aktivnosti mogu biti od suštinske pomoći i podrške.

„Borba protiv korupcije zahtijeva angažman cjelokupnog društva, nisu dovoljne samo Vladine institucije za borbu protiv korupcije. U borbu protiv korupcije treba da se uključimo svi, posbeno nevladin sektor, akademska zajednica, mediji i u konačnici svaki građanin pojedinačno“- kazao je Sead Lisak, predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH



Strategija za borbu protiv korupcije služi kao opći okvir za djelovanje u oblasti suprostavljanja korupciji u cjelokupnom društvu FBIH. Temeljne orijentacije u ostvarivanju postavljenog cilja su prevencija, represija, razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i saradnja sa građanskim društvom. Pod prevencijom se podrazumijevaju aktivnosti kojima se nastoje ukloniti ili barem smanjiti direktni odnosno indirektni uzroci korupcije.

„Cilj je da se sve institucije, zdravstvene, obrazovne, sve ono što čini društveni život i kontakt sa našim građanima kroz dokumente planski, sistemski koji će oni donijeti uz našu pomoć i nadzor, pripreme za borbu protiv korupcije jer ovo nije jedna pojava ovo je društveni proces i cilj je promijeniti društvenu svijest i savjest naših građana jer to je lanac bez kojeg se ne može“ – rekao je Maid Pračić, član tima vlade ZDK za borbu protiv korupcije

Zaštita osoba koje prijavljuju korupciju sve se više prepoznaje kao ključni faktor kojim se promovira kultura odgovornosti i integriteta. Uposleni u pravnim subjektima, bilo iz javnog, bilo iz privatnog sektora, obično su prvi koji su u prilici prepoznati nepreciznost u radu. Međutim, dešava se da oni koji primjete takve nespravnosti budu predmet uznemiravanja, stavljanja u lošije radne uvjete, umanjuju im se plate, pa čak budu i žrtve otvorenog nasilja radnih kolega. Zbog toga je važno suprostaviti se korupciji kroz razvijene pravne sankcije i mjere.