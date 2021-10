Dalek put do ukidanja plaćanja akciza i dažbina na gorivo

Teško da će institucije BiH moći ispuniti zahtjeve preduzeća koja se bave prevozom putnika u javnom prevozu da im bude privremeno ukinuto plaćanje akciza i dažbina na natočeno gorivo s obzirom na to da su akcize i porezi dio zakona koji ne mijenjaju Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Vijeće ministara, nego o tome odlučuje prvo Upravni odbor UIO BiH, potom Vijeće ministara, a na koncu Parlamentarna skupština BiH koja je te zakone i donijela.

S obzirom na to da je to dugačak i komplikovan proces teško da će se taj zahtjev ostvari. Prevoznici su nedavno zatražili ove mjere kako bi mogao da funkcioniše javni prevoz, koji, kako objašnjavaju, koristi najsiromašniji dio stanovništva.

“Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije dobio nikakvu inicijativu od bilo kog udruženja prevoznika u BiH koja bi se odnosila na izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH i mijenjanje načina obračuna i naplate akciza”, naveli su u Kabinetu predsjedavajućeg UO UIO BiH Vjekoslava Bevande, koji je inače i ministar finansija i trezora BiH. Dodaju da sve inicijative koje se dostave UO UIO ulaze u redovnu proceduru i o njima se izjašnjava na sjednicama, a u slučaju izmjena zakona dostavlja se nadležnim institucijama radi daljeg usvajanja.

Iz UIO BiH kažu da su isključivo nadležni za provođenje propisa iz oblasti indirektnih poreza u BiH te da ne mogu bilo koga, pa tako ni prevoznike u BiH, osloboditi plaćanja obaveza po osnovu indirektnih poreza.

“Nadležnost za kreiranje politike indirektnih poreza u BiH imaju Upravni odbor UIO, Savjet ministara i parlament BiH. Moralo bi doći do izmjene zakonskih rješenja, tačnije do izmjene Zakona o akcizama u BiH, kako bi se izvršilo oslobađanje od plaćanja akciza i putarina. U svakom slučaju bilo kakva inicijativa u tom smislu prvo mora biti upućena prema Upravnom odboru UIO”, kažu iz UIO BiH.

Prema Zakonu o akcizama u BiH trenutno se plaća sljedeća akciza po litru i to: za dizel gorivo i petrolej 0,30 KM, za motorni benzin bezolovni 0,35 KM, za motorni benzin 0,40 KM, za lož-ulje 0,45 KM i za biogoriva i biotečnosti 0,30 KM. Osim akciza u cijenu derivata nafte ulaze i dvije putarine: putarina u iznosu od 0,15 KM po litru derivata za održavanje puteva i putarina u iznosu od 0,25 KM po litru derivata za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Pored akciza i putarina, u osnovicu za obračun PDV-a ulaze troškovi proizvodnje i ostali zavisni troškovi (transport, skladištenje…). Sve skupa predstavlja osnovicu za obračun PDV-a, koji u BiH iznosi 17 posto. Ako je cijena po litru motornog benzina 95 u BiH ovih dana 2,40 KM, u tu cijenu uračunate su sljedeće dažbine državi: akciza 0,35 KM, putarina 0,15 KM, putarina za auto-puteve 0,25 KM i PDV 0,35 KM. To znači da je nabavna cijena i sve obaveze državi ukupno 1,10 KM. Takođe, ako je cijena po litru uvezenog dizela u BiH ovih dana 2,40 KM, u tu cijenu uračunate su sljedeće dažbine državi: akciza 0,30 KM, putarina 0,15 KM putarina za auto-puteve 0,25 KM i PDV 0,35 KM. To znači da je nabavna cijena i sve obaveze državi ukupno 1,05 KM.

Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija BiH, za “Nezavisne novine” ističe da je na putu nekoliko dana i da nije dobio informaciju da je takav dopis stigao u Ministarstvo.

“Ako me pitate da li je moguće udovoljiti takvom zahtjevu, mi nismo adresa. To je u nadležnosti UIO BiH, odnosno Ministarstvo finansija. Prema tome, postoje adrese gdje se mogu javiti, ali iskreno, ne očekujem da se akcize i dažbine mogu ukinuti. To je pitanje i prihoda budžeta. To su stvari koje su planirane. Znam da je teško, sada i kad je korona i kada cijene goriva rastu, ali ću vas podsjetiti isto tako da je 2008. cijena nafte i naftnih derivata na benzinskim pumpama bila 2,5 KM, tako da nije ovo prvi put da se ovako nešto desi i to je potrajalo mjesec-dva i onda je cijena pala negdje na 1,5 KM. Ovo je, ipak, globalno dešavanje koje je poremetilo cijene naftnih derivata na svjetskoj berzi i očekujem da će se to stanje stabilizovati i smiriti na zadovoljstvo prevoznika i ostalih građana koji trpe”, kazao je Mitrović.

Ni ekonomski analitičari nisu optimistični kada je u pitanju zahtjev prevoznika.

Admir Čavalić, ekonomski stručnjak i univerzitetski profesor, kaže da je i ranije nešto tako predlagano i ne samo za prevoznike, nego i za industriju da se privremeno stopira, ali da je vrlo skeptičan po tom pitanju, jer ni ranije takve inicijative nisu prolazile.

“Naročito sada to je nemoguće, jer je postoji blokada institucija, a i pred nama je predizborna godina. Sumnjam da će tom zahtjevu udovoljiti. Ne bi bilo loše da se uradi tako nešto razumijevajući činjenicu da očekujemo još veće energetske šokove na globalnom tržištu. Nisu u pitanju samo nafta i naftni derivati, govorimo o cijeni svih energenata, struje, prirodnog plina, znamo da dosta kompanija za prevoz putnika koristi prirodni plin i oni su na udaru. Očekuje se težak period u zadnjem kvartalu ove i prvom kvartalu naredne godine. Ova mjera ne bi bila loša, polučila bi rezultate, a ne bi mnogo naškodila državi”, kaže Čavalić.

