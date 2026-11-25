Dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji se obilježava 25. novembra, podsjeća na jedan od najvažnijih događaja u historiji zemlje, prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a 1943. godine u Mrkonjić Gradu.

O značaju odluka donesenih prije 83 godine, obnovi državnosti i savremenim političkim odnosima govorio je prof. dr. Izet Šabotić, historičar, gost emisije „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Šabotić je istakao da je prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine predstavljalo prekretnicu kojom je, nakon više stoljeća, obnovljena bosanskohercegovačka državnost.

Prema njegovim riječima, u tadašnjim političkim okolnostima nije postojala potpuna saglasnost o budućem položaju Bosne i Hercegovine unutar jugoslavenske zajednice. Dok su pojedini predstavnici jugoslavenskog političkog rukovodstva zagovarali autonomni status, bosanskohercegovački predstavnici insistirali su na ravnopravnosti s drugim federalnim jedinicama.

Posebnu ulogu u tim pregovorima imali su Rodoljub Čolaković i Avdo Humo, koji su zastupali stav da Bosna i Hercegovina, zbog historijskog kontinuiteta, multietničkog karaktera i doprinosa antifašističkoj borbi, treba imati ravnopravan položaj.

„Ovaj datum u historiji Bosne i Hercegovine jedan je od najvažnijih datuma. To je historijska prekretnica, jer se određivala dalja sudbina Bosne i njenih građana i naroda“, istakao je Šabotić.

Dan državnosti BiH i značaj odluka ZAVNOBiH-a

Govoreći o poznatoj poruci da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska, Šabotić je naglasio da je njena suština u ravnopravnosti naroda i građana.

Prema njegovom mišljenju, sloboda i ravnopravnost predstavljaju najvažnije tekovine ZAVNOBiH-a, a odluke donesene 1943. godine bile su temelj kasnijeg razvoja državnih institucija.

Osvrnuo se i na historijski kontinuitet između obnove državnosti 1943. i referenduma o nezavisnosti 1992. godine, ističući da su to dva različita, ali međusobno povezana događaja.

Šabotić je govorio i o činjenici da se Dan državnosti BiH ni danas ne obilježava jednako u cijeloj zemlji. Smatra da politička tumačenja historije često odstupaju od naučno utemeljenih činjenica te da se prošlost selektivno predstavlja radi ostvarivanja političkih ciljeva.

Doprinos Tuzle antifašističkoj borbi

Tokom razgovora posebna pažnja posvećena je ulozi Tuzle i tuzlanske regije u Narodnooslobodilačkoj borbi.

Šabotić je istakao da je ovaj kraj dao veliki doprinos antifašističkom pokretu, ali da njegova uloga nije dovoljno istražena i predstavljena široj javnosti.

Naglasio je potrebu objektivnijeg vrednovanja historijskih događaja i ličnosti, kao i većih ulaganja u očuvanje arhivske građe, muzeja i spomenika koji svjedoče o tom periodu.

Govoreći o poruci koju tekovine ZAVNOBiH-a nose budućim generacijama, poručio je da historijske činjenice nisu važne samo za razumijevanje prošlosti, nego i za razvoj Bosne i Hercegovine.

Pogledajte cijelu emisiju „Sredinom sedmice“

O obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, političkim okolnostima koje su prethodile prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, značaju Tuzle u antifašističkoj borbi i odnosu savremenog društva prema historiji, prof. dr. Izet Šabotić detaljnije je govorio u emisiji „Sredinom sedmice“ RTV Slon.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku.