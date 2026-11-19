Dan otvorenih vrata OS BiH održan je jučer u kasarni „Miralem Jugo“ u Mostaru, gdje su učenici osnovnih škola, građani i drugi posjetioci imali priliku upoznati se s radom, opremom i svakodnevnim zadacima pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Događaj je organizovan povodom obilježavanja 21. godišnjice Oružanih snaga BiH.

Cilj manifestacije bio je približiti mladima vojnički poziv, predstaviti ulogu Oružanih snaga BiH i omogućiti neposredan razgovor s njihovim pripadnicima.

Posjetiocima su predstavljene mogućnosti profesionalne karijere u vojsci, uključujući pozive vojnika, podoficira i oficira, kao i vrijednosti i odgovornosti koje podrazumijeva vojna služba.

Dan otvorenih vrata OS BiH uz predstavljanje vojne opreme i takmičenje učenika

U okviru programa predstavljena su artiljerijska oruđa, naoružanje, oprema i druga sredstva koja pripadnici Artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade koriste tokom izvršavanja svojih zadataka.

Za učenike osnovnih škola organizovano je i takmičenje u gađanju iz vazdušne puške, a najuspješnijim takmičarima, koji su osvojili prva tri mjesta, uručene su diplome.

Među posjetiocima su bili učenici osnovnih škola iz Drežnice, Bijelog Polja i Vrapčića, kao i korisnici Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ iz Mostara.

Komandant Artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH, major Mevzudin Herak, zahvalio je učenicima, građanima, gostima, predstavnicima medija i pripadnicima jedinice koji su učestvovali u realizaciji događaja. Tom prilikom uputio je čestitke svim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine povodom predstojećeg Dana OS BiH.

Za najmlađe posjetioce osigurani su sendviči i sokovi, dok je za goste organizovan vojnički ručak.

Organizacijom Dana otvorenih vrata OS BiH nastavljena je saradnja vojske s lokalnom zajednicom, uz poseban naglasak na upoznavanje mladih s vojničkim pozivom i mogućnostima zapošljavanja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.