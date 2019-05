“Dan za novorođenče”: Godišnje u TK na svijet prijevremeno dođe 290 beba

S ciljem razmjene iskustva i aktuelnih informacija iz oblasti neonatologije i pulmologije danas je u Tuzli organizovan Treći neonatološki simpozij čiji su organizatori UKC Tuzla i Udruženje pedijatara BiH. Simpozij pod nazivom “Dan za novorođenče” bio je izvrsna prilika da neonatolozi, pedijatri, ginekolozi, dječiji pulmolozi, te akušerske i pedijatrijske sestre, razmijene iskustva i aktuelne informacije iz oblasti neonatologije i pulmologije.

Prema podacima Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC –a Tuzla godišnje na svijet prijevremeno dođe oko 290 novorođenčadi. Prijevremeno rođenom bebom smatraju se sve one koje su rođene prije 37. sedmice trudnoće. Iako je broj prijevremeno rođene novorođenčadi tek u blagom porastu u posljednjih deset godina, ono što zabrinjava je porast broja prijevremeno rođenih beba koje su ekstremno nezrele, odnosno ređena prije 28. sedmice trudnoće.

„Godišnje se rodi otprilike oko 20-tak te djece koja zahtjevaju intenzivnu njegu, terapiju, liječenje, dugotrajni boravak u jedinicama intenzivne njege što naravno predstavlja veliki problem i za nas kliničare i za širu društvenu zajednicu, za roditelje i sve one koji čine tim u liječenju te djece“, izjavila je doc.dr. Selma Muratović, šefica Odjeljenja za novorođenčad u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC –a Tuzla.

Postoje razni faktori koji mogu dovesti do prijevremenog poroda, ali se ne zna šta ih tačno izaziva niti kako ih zaustaviti. Jednom kad se prijevremeni porod desi tim stručnjaka preuzima brigu o novorođenčetu kako bi se prevladao najrizičniji period. Glavna tema simpozija „Dan za novorođenče“ bila je “Respiratorni problemi novorođenačke i rane dojenačke dobi”, a želja organizatora bila je prikazati najsvježija iskustva iz prakse u dijagnostičkim i terapijskim procedurama iz pomenute oblasti.

„Ovaj današnji simpozij je posvećen isključivo respiratornim problemima novorođenačke dobi jer se djeca rađaju sa nezrelim plućima i ako ta pluća ne prodišu u roku od 72 sata, tu nema života. Zbog toga stavljamo akcenat na to i na te lijekove koji se koriste isključivo u neonatologiji i koji se daju isključivo direktno u pluća. Znači, to nisu injekcije, to nisu infuzije, to su lijekovi koji se daju direktno u pluća“, kazala je prof. dr. Fahrije Skokić, predsjednice organizacionog odbora simpozija.

Brigu o prijevremeno rođenim bebama na Odjeljenju za novorođenče vodi pet neonatologa, subspecijalista zajedno sa educiranim osobljem. Zbrinjavanje i reanimacija su prvi koraci u pomoći novorođenčadi kako bi se premjestila na viši nivo intenzivnog liječenja. Klinika za ginekologiju i akušerstvo za to posjeduje i kadar i opremu a svoje zanje iz ove oblasti danas su podjelili sa kolegama iz Sarajeva, kao i onima iz Zvornika koji svoje najmlađe pacijente također upućuje u UKC Tuzla.