Dan žalosti u BiH: Zajednička komemoracija Adisu i Davoru

”Mom Adisu neka Allah podari Dženet, a mom Davoru vječnu slavu!” – Ovim riječima Elfin Mujezin, radni kolega oprostio se od Adisa i Davora, policajaca koji su u petak svirepo ubijeni na dužnosti. Osim njega, rodbina, prijatelji i predstavnici svih nivoa vlasti, te mnogobrojni građani posljednji put su se oprostili sa momcima koji su; samo obavljali svoju dužnost.

”Ovo je ogroman gubitak i za Upravu policije u čijim redovima su Adis i Davor dugogodišnjim radom. To su iskusni časni i pošteni radnici koji su davali maksimalan doprinos, uvijek predani sa najvećim stepenom odgovornosti. Ovo je i gubitak za Sarajevo i državu BiH,” rekao je Mevludin Halilović, komesar sarajevskog MUP-a.

Ubijenih kolega prisjetila se i mlada kolegica Azra Kurić, koja je kazala da je nedavno došla u policijsku upravu i da su je oni prihvatili kao sestru. Adis Šehović bio je službenik u činu stariji policajac i za svoju profesionalnost nagrađen je 13 puta.

”Adis je bio jedan čovjek koji nije imao promjenu raspoloženja. Bio je veseljak, bio je hrabar. Bio je dobar otac, dobar muž. Ništa mu nije bilo teško uraditi. Prvi je bio na svakoj intervenciji,” objašnjava Azra.

Davor Vujinović je za svoju hrabrost nagrađen šest puta. On je bio suprug i otac dvoje djece. Hrabrost i želja za pravdom bili su ideali za koje je živio, a za jednog takvog čovjeka može se pričati samo najljepše, objašnjava Azra. ”Davor, Dačo je u šali znao ukrasti koju čokoladicu sa stola i dolazio je minut do 7, a ako bi kojim slučajem dolazio 10 do 7 mi smo se šalili i govorili: Joj Dačo imat ćemo danas posla,” prepričava Davorova kolegica Azra.

Adis i Davor ubijeni su u u petak jutarnjim satima u sarajevskom naselju Alipašino polje nakon što su – za sada nepoznati počinioci pucali na automobil u kojem su se oni nalazili. Automafijaši su pokušali ukrasti golf, a uvidjevši policijski automobil iz kalašnjikova su pucali na Davora i Adisa. Šehović je poginuo na licu mjesta, dok je Davor Vujinović i pored velikih napora ljekara; preminuo nekoliko sati kasnije.

”Zločince koje misle da će nas uplašiti i pokolebati imamo obavezu izvesti pred sud kako bi bili kažnjeni u skladu sa zakonom,” poručuje Mirza Hadžiabdić, predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije KS.

Sve policijske agencije i službe u BiH još uvijek tragaju za počionicima ubistva. U opsežnoj istrazi ispitano je 49 osoba, a pretresi su izvršeni na 12 lokacija. Akcije se i dalje nastavljaju.