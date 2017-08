Danas i sutra osvježit će nas pljuskovi

Osvježenje koje će nakratko prekinuti izuzetno vruće razdoblje građani većeg dijela BiH mogu očekivati danas i sutra.

Kako saopštava Federalni hidrometeorološki zavod, ekstremne vrućine trajat će još u nedjelju, a istoga dana u pojedinim dijelovima države očekuju se kiša i pljuskovi.

Tokom poslijepodneva i u večernjim satima, u većem dijelu Bosne građani će biti obradovani kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na istoku i sjeveroistoku Hercegovini, poslije podne, je također moguć pljusak kiše. U Bosni je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinama i gradom. Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 24 do 28, a dnevne od 33 do 39, na jugu i sjeveru lokalno do 42 stepeni.