Danas i sutra planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži danas doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika u naselju Rapatnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati. te Općine Banovići u ulici Alije Izetbegovića od skvera do Islamskog centra u vremenu od 08:30 do 11:00 sati, ulici Školska u vremenu od 11:30 do 13:45 sati, i u ulicama: Alije Dostovića i Školska u vremenu od 14:00 do 16:00 sati.

Također, do prekida u snabdijevanju električnom energijom doći će i u četvrtak na području Grada Srebrenika u naselju Rapatnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, te Općine Banovići u naseljima:Seona – Rijeka,Mrahorovići i Krševac u vremenu od 09:00 do 11:30 sati i u naseljima:Seona – Kalempače,Delići i Mrahorovići u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.