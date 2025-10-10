Danas isplata podrške pronatalitetnoj politici u TK

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona obavijestilo je korisnike da će u petak, 10. oktobra 2025. godine, biti izvršena isplata podrške pronatalitetnoj politici.

Isplata se odnosi na prava ostvarena za mjesec septembar 2025. godine, a sredstva će biti uplaćena na račune korisnika u toku dana.

Isplata ostalih socijalnih davanja naknadno

Iz Ministarstva su naveli da će isplata ostalih oblika socijalnih davanja biti realizovana naknadno, nakon što Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK dostavi potrebnu dokumentaciju Ministarstvu finansija.

Korisnici će, kako je saopćeno, o terminima isplate drugih davanja biti blagovremeno informisani putem zvaničnih kanala i obavještenja nadležnih institucija.

Ova isplata predstavlja nastavak redovnih aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona na podršci porodicama i pronatalite