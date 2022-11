Danas je Svjetski dan prijevremno rođene djece

Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju prvi je put obilježen 17. novembra 2011. godine kao saradnja fondacije March of Dimes (SAD), Evropskog fonda za brigu o novorođenčadi (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI), koja predstavlja roditelje 20 evropskih zemalja, fondacije Little Big Souls International (Afrika) i Nacionalne fondacije za prijevremeno rođenu djecu (National Premmie Foundation – NPF, Australija).

Prijevremeno rođenom djecom se smatraju sva djeca rođena prije 37. sedmice trudnoće. Stopa smrtnosti beba rođenih prije 37. sedmice je pala i u konstantnom je padu, no bebe koje su rođene značajno prerano vjerojatno će imati ozbiljne i brojne dugoročne probleme.

Cilj obilježavanja ovoga dana je edukacija javnosti i usmjeravanje pažnje na problem prijevremenog rođenja, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou, koji je jedan od vodećih uzroka smrti novorođenčadi i u razvijenim i nerazvijenim zemljama, a i drugi po redu, odmah poslije upale pluća, uzrok smrti djece do pete godine starosti.

Preživljavanje i dalji ishod liječenja tokom novorođenačkog i postnovorođenačkog perioda ove grupe novorođenčadi uvelike zavisi o dostupnosti posebno educiranih stručnjaka, potrebnim prostornim uvjetima i opremi. Primjena ovakve organizacije je u većini razvijenih zemalja dovela do značajnog smanjenja perinatalnog mortaliteta, što je dokazano brojnim svjetskim istraživanjima.

Iz tih je razloga od posebne važnosti da se rađanje djece izrazito niske i vrlo niske porodne težine koncentrira u porodilištima koja imaju potrebnu opremu i prostor da se u skladu sa stručnim standardima provede liječenje rođenih s manje od 1.500 grama uz pomoć subspecijalista neonatologa i drugog posebno educiranog osoblja u jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja, koje će ovoj djeci pružiti najveću moguću skrb. Naime, i uz postojeću opremu, a bez posebno educiranih kadrova, nije moguće postići značajniji napredak u preživljavanju djece lakše od 1.500 grama.

Ljubičasta boja postala je simbol za obilježavanje ovog dana i predstavlja osjetljivost i izuzetnost. Jedan od ciljeva je svakako i razmjena iskustava roditelja i unaprjeđenje skrbi prijevremeno rođene djece.