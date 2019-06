Danas kalendarski stiže ljeto!

Danas u 16:00 sati i 54 minute i službeno počinje ljeto koje će trajati do 23. septembra u 08:00 sati i 50 minuta.

Ljeto je jedno od četiri godišnja doba i najtoplije je od njih. Na sjevernoj polulopti traje otprilike od 20. juna do 23. septembra. Na južnoj polulopti traje od oko 20. decembra do oko 21. marta.

Na dan početka ljeta, takozvanu dugodnevnicu (ljetnji solsticij) dan je najduži, a noć najkraća. Ispraćaj Sunca 21. juna i njegov doček u zoru idućeg dana središnji su događaji vezani uz ljetni solsticij. Paljenje krijesa u čast Sunca običaj je kojeg baštini čitav evropski kontinent. Jedna od zanimljivijih solsticijskih svečanosti odvija se u Stonehengeu u Velikoj Britaniji, gdje se svake godine okupi velik broj znatiželjnika i poštovatelja druida.

Stonhenge je megalitski spomenik jer je građen od golemih kamenih blokova, a do danas nije otkriveno čemu je služio. Arheolozi pretpostavljaju da su to bile obredne ili vjerske svrhe.