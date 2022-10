Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temparatura od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

U Sarajevu sunčano vrijeme. U nižim dijelovima grada, veći dio prijepodneva, magla. Dnevna temperatura oko 19 °C