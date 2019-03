Danas oblačno s mogućim padavinama, sutra razvedravanje

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno. Sunčanije je na jugoistoku Hercegovine. U zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne u nizinama pada kiša, lokalno i susnježica, a u višim područjima snijeg.

Temperature zraka izmjerene u 07.00 sati: Bjelašnica -8 stepeni, Ivan-sedlo -1, Sokolac 0, Bugojno i Sarajevo 2, Bihać, Jajce i Livno 3, Banja Luka, Doboj, Drvar, Sanski Most, Tuzla i Zenica 4, Bijeljina, Gradačac i Zvornik 5, Brčko 6, Grude 7, Mostar i Široki Brijeg 9, Trebinje 10, Stolac 11 i Neum 12 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme. Padavine u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. U nizinama kiša, u centralnim i zapadnim područjima lokalno i susnježica, a u višim područjima snijeg. Prestanak padavina u poslijepodnevnim satima. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U srijedu, 27.03.2019., u Bosni će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti od poslijepodnevih sati. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 2°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 13 do 17°C.