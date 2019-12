Danas oblačno sa kišom, večeras snijeg na planinama

U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Danas će u BiH preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima na planinama sa snijegom. Više padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Očekivana količina padavina u južnim i zapadnim područjima naše zemlje od 40 do 60, lokalno oko/iznad 70, a u ostatku zemlje, uglavnom, od 5 do 15 l/m2. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima jugozapadni. Dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu do 17 stepeni.