Danas oblačno vrijeme sa nižom temperaturom zraka

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća grmljavina. Intenzinije padavine se očekuje na sjeveru Hercegovine, i ponegdje na jugozapadu i sjeverozapadu Bosne. Vjetar u Bosni prije podne slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni. U Hercegovini vjetra slab do umjeren jugozapadni. Poslije podne u Bosni Dnevna temperatura od 11 do 18, na jugu od 22 do 27 °C.

U nedjelju 18.09.2022., jutro i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku zemlje sunčano. Vjetar u Bosni slab zapadni i jugozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 21, na jugu do 24 °C.