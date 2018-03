Danas se obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom. Datum 21. mart simbolizira 3 reprodukcije 21. hromosoma što je glavno genetsko obilježje osoba s Down sindromom.

Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti, stoga danas ljudi širom svijeta oblače upravo šarene čarape kako bi iskazali potporu borbi osoba s Down sindromom da se što bolje integriraju u društvo.

Down Syndrome International službeno je odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom, što je UN prihvatio 10. studenoga 2011. godine i time iskazao svoju potporu zaštiti prava osoba s tim sindromom u cijelom svijetu, a posebno u zemljama u razvoju.

Prosječno jedno od 650 novorođene djece rađa se sa sindromom Down, a sindrom pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj porodici, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježit će se danas raznim aktivnostima na cijelom području BiH.

Izvor: RTV Slon/Fena