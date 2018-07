Danas se u Tuzli trči polumaraton: Evo kroz koje ulice prolazi trasa

Sve je spremno za drugi po redu spektakularni sportski događaj koji će u danas u Tuzli okupiti oko 800 trkača iz BiH, zemalja okruženja te Europske unije.

Start i cilj 2. tuzlanskog noćnog polumaratona umjesto kako je ranije najavljeno sa Panonike, bit će sa Trga slobode i počet će u 20.30h.

U vrijeme održavanja polumaratona i Pan Run utrke doći će do određenih izmjena u režimu saobraćaja trasom kojom će proći trkači te su iz iz Kluba uputili molbu građanima na strpljenje i poštivanje uputa policijskih službenika koji će regulisati saobraćaj.

„Trka starta sa Trga slobode, ide preko nadvožnjaka prema Džindić mahali, Džindić mahala, Kulina bana do Skvera, Hendek i VI bosanske brigade, MešeSelimovića, Rudarska i XVIII hrvatske brigade do kružnog toka Siporex. Prije ulaska u kružni tok Siporexa trkači se okreću i nastavljaju trku drugom kolovoznom trakom nazad istom putanjom i to ulicama XVIII hrvatske brigade, Rudarska do naselja Slatina, zatim Univerzitetska do ulice Bosne Srebrene, dalje magistralnim putem M-4 do Guminga i okreće se nazad istom saobraćajnom trakom do SKPC Mejdan. Vraća se ulicom Univerzitetska do naselja Slatina a potom ide ulicom Franjevačka, Pozorišna, Turalibegova, Maršala Tita, ZAVNOBiH-a, Aleja Alije Izetbegovića, Radeta Peleša, Maršala Tita, II tuzlanske brigade, Kulina bana, Džindijska te nazad na Trg slobode. Propuštanje vozila na navedenim dionicama bit će regulirano od strane saobraćajne policije MUP-a TK te građane molimo na strpljenje i razumijevanje“ – kazao je na press konferenciji Edin Hurić, direktor trke.

Kako je najavio predsjednik Kluba ARK „Rekreativci“ Tuzla Suad Suljić, svi učesnici će dobiti startni paket koji sadrži majicu te poklone sponzora, svi koji završe utrku dobit će medalju, a za najbolje trkače pripremljene su i vrijedne novčane nagrade. Novčane nagrade iste su i u kategoriji muškaraca i žena i za polumaraton iznose: I mjesto 500KM, II mjesto 300KM, III mjesto 200KM, IV mjesto 100KM, V mjesto 50KM. Za PAN RUN utrku na 5km I mjesto 150KM, II mjesto 00KM i III mjesto 50KM .

ARK „Rekreativci“ Tuzla pozvali su sve trkače na druženje već od 16h na lokaciji Sonog trga gdje je planiran Pasta party. Građani su pozvani da izađu na ulice i podrže trkače te na taj način i oni budu dio ovog velikog sportskog događaja u Tuzli.