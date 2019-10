Danas Skupština RMU “Banovići”, na dnevnom redu smjena i imenovanje novog Nadzornog odbora

Danas će biti održana Skupština privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići te bi trebali biti izabrani članovi Nadzornog odbora Rudnika.

Kandidati ispred kapitala Vlade FBiH su Edin Kurtić i Bego Birparić, a ispred dioničara sa više od pet posto dionica sa pravom glasa je Antun Luburić. Danas bi trebala biti izabrana radna tijela Skupštine, a to podrazumijeva izbor predsjednika, dva ovjerivača (zapisnika), donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora RMU “Banovići” d.d. Banovići radi isteka mandata te imenovanje novog Nadzornog odbora.

Povodom održavanja Skupštine društva iz Općine i Općinskog vijeća Banovići pozvali su građane općine Banovići da ostanu dostojanstveni i da se suzdrže od masovnog okupljanja.

I Sindikalna organizacija RMU „Banovići“ d.d. Banovići povodom održavanja Skupštine ovog privrednog društva pozvala je sve radnike Rudnika da ostanu na svojim radnim mjestima, kao i radnike koji taj dan ne rade i njihove porodice da ostanu u miru, kako bi svi pokušaji Federalne vlade oko manipulacije i izazivanja uznemirenosti kod javnosti pali u vodu.

Obzirom da je iz MUP-a TK naglašeno da će po nalogu Vlade FBiH policijski službenici MUP-a TK obezbjeđivati današnju sjednicu, iz Sindikalne organizacije istakli su sljedeće: “Nikada u historiji nije zabilježeno angažovanje policijskih službenika na Skupštini bilo kojeg javnog preduzeća, te zbog toga pitamo Vladu po kojem osnovu je donesen zaključak da se na Skupštini RMU „Banovići“ angažuju policijski službenici, kada privredno društvo po svim zakonskim odredbama ima pravo na sazivanje skupštine i zašto se samo na Rudnik Banovići vrši pritisak, jer nismo primjetili da se ovako nešto radi ostalim javnim preduzećima (to je znak da se i dalje vrši odmazda prema rudniku Banovići koji pozitivno posluje)

Ovakakv selektivan odnos prema nama, je sramotan i bezobrazan potez Vlade Federacije BiH i sav utjecaj na sve institucije, počevši od kantonalnih, preko federalnih do državnih, su djelo jednog nam jedinog premijera Fadila Novalića, koji je očito nakon proglašenja nepoželjnom osobom još više počeo da vrši pritisak na nas. Očito mu i to nije bilo dovoljno, pa mu sada treba i osiguranje povodom održavanja Skupštine društva, kako bi u suštini samo podigao tenzije kod javnosti i napravio bespotrebnu sumnju kod građana da se opet vrše malverzacije unutar samog rudnika, što ni u kom slučaju nije istina.

Mi to nećemo dozvoliti!

S obzirom na to mi ošto osuđujemo ovakav potez Fadila Novalića, a pored njega i kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Sulejmana Brkića, koji na poziv nepoželjnog nam premijera, šalje policijsko osiguranje.

S toga još pozivamo sve naše rudare da ne pristaju na ovakve malverzacije, od onih osoba kojima do rudnika nije stalo i kojima je jedini cilj da sruše sve ono što smo mi godinama gradili.

U slučaju da se primjeti bilo kakvo nezakonito i selektivno djelovanje i nepravilnosti u daljnjem procesu, odnosno ukoliko se uđe u sferu pravnog nasilja, a moglo bi se očekivati od osoba koje su spremne na sve jer su to budale i lažovi, mi ćemo bit spremni da odbranimo svako radno mjesto, da odbranimo sva radnička prava, da odbranimo Rudnik, da odbranimo opštinu Banovići zajedno sa svim građanima i spriječimo ulazak takvih neodgovornih ljudi koji bi zbog svoje odmazde uništili jednu lokalnu zajednicu ne birajući pravno dozvoljena sredstva, odnosno sredstva koja garantuju zaštitu naših prava.”

Zaposleni u RMU “Banovići” d.d. Banovići prije dvije sedmice održali su jednosatni štrajk upozorenja zbog Programa prestrukturiranja rudnika u FBiH koji je napravilo Federalno ministarstvo energetike i rudarstva, među kojima je i RMU “Banovići” d.d. Banovići. Oni se protive ulasku u Koncern EP BiH, jer je kako tvrde, prema Programu Federalne vlade najavljeno smanjenje cijena uglja i smanjenje broja zaposlenih u Rudniku.