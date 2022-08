Danas svečano otvaranje SP-a u džudu za kadete, predsjednik IJF-a stigao u Sarajevo

Borbama u kategorijama do 57 kg i do 63 kg za džudistkinje te do 73 kg i do 81 kg za džudiste počeo je treći takmičarski dan na Svjetskom prvenstvu za kadete koje se održava u Sarajevu.

Nakon preliminarnih borbi koje su počele u 10 sati na programu je ceremonija svečanog otvaranja šampionata, kojem će prisustvovati i predsjednik Međunarodne džudo federacije (IJF), Marius Vizer, koji je jučer stigao u Bosnu i Hercegovinu.

– Izuzetno smo počastvovani činjenicom što će i predsjednik IJF-a Marius Vizer prisustvovati današnjoj ceremoniji svečanog otvaranja Svjetskog prvenstva u džudu za kadete čiji je tehnički organizator i domaćin Džudo savez Bosne i Hercegovine – kazao je Branislav Crnogorac, predsjednik Džudo saveza BiH.

Nacionalni savez naše zemlje drugi put u svojoj historiji dobio je povjerenje da organizuje svjetsko prvenstvo za kadete, nakon što je isto uspješno organizovao i 2015. godine.

– Proteklih godina uspješno smo organizovali brojna međunarodna takmičenja, a posebno visoke ocjene smo dobili od Evropske džudo unije (EJU) za organizaciju takmičenja u specijalnim uslovima koje je diktirala pandemija koronavirusa. Vjerujemo da su upravo te ocjene doprinijele činjenici da dobijemo i domaćinstvo ovog Svjetskog prvenstva – rekla je Arijana Jaha, generalni sekretar Džudo saveza BiH.

Ceremonija svečanog otvorenja u dvorani Arena Hills na Ilidži počinje danas u 15 sati.

RTV Slon/Fena