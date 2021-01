Danas temperature do 11 stepeni Celzijusa

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša u Hercegovini, Krajini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Na planinama snijeg. U večernjim satima padavina u cijeloj zemlji, prognose su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini kiša, a u Bosni susnježica i snijeg. Intenzivnije padavina na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima južni. Krajem dana i u večernjim satima vjetar mijenja smjer na zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 °C.