U centralnim i istočnim područjima naše zemlje jutros je bilo magle i niskih oblaka, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu oblačnost.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Krajem dana, postupno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15, na jugu do 17 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.