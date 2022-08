Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana, što poslije podne može usloviti pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 16 do 22, na jugu od 24 do 29 °C.