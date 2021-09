Prema prognozama FHMZ-a danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša je moguća u većini područja. U ostatku dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom na području Hercegovine, zapadne i jugoistočne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 20 do 26 °C.