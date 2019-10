Jutros Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama sa maglom.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Dnevne temperature od 22 do 28 °C.

Meteoalarm nije izdao posebna upozorenja na područje Tuzle, pa će dan biti idealan za boravak u prirodi.