Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. U istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne lokalno intenzivnije padavine, praćene jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadng smjera. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu 36 stepeni.

U Sarajevu prijepodne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a tokom poslijepodneva razvedravanje. Poslijepodne su mogući slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura oko 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.