Danas visoke temperature: Za Tuzlu izdat meteoalarm

Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati usljed porasta temperatura zraka i toplije noći, te nedostatka svježine u prijepodnevnim satima, što će umanjiti mogućnost kvalitetnijeg odmora.

Za Tuzlu je izdat i meteoalarm.

Maksimalna temperatura ≥ 33°C Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom” – saopćeno je iz FHMZ-a.